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Появились первые фото обновленного Renault Duster 

Авторамблер + ещё 4 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Дизайн обновленного кроссовера может стать большим разочарованием.
Индийские СМИ распространили снимки, на которых, по их мнению, запечатлен новый Duster без камуфляжа. Однако внешне автомобиль практически не отличается от текущей версии модели и, вопреки ожиданиям, не получил дизайн в стиле Arkana и Koleos. Модернизация ограничилась легким фейслифтингом.
В числе наиболее заметных отличий от нынешнего Duster — новые бамперы и чуть измененная радиаторная решетка с обилием хрома. Оптика осталась прежней, в том числе и задние фонари — они сохранили свою прямоугольную форму. Зато на багажной двери появилась черная пластиковая накладка.
pnzdrive.ru
Известно, что после обновления Renault Duster для индийского рынка останется без дизельной модификации с 85-сильным мотором, а полуторалитровый агрегат мощностью 110 л.с. подвергнут модернизации.
Между тем, ранее в Сеть попало изображение бразильской версии нового Renault Duster, которое компания может представить как следующее поколение. На том снимке можно было рассмотреть заднюю часть автомобиля с квадратными задними фонарями и по-иному оформленной дверью багажника.
Как сообщал "Авторамблер", такой "Дастер" получит новый двигатель объемом 1,3 литра мощностью 170 л.с. в сочетании с "роботом" с двумя сцеплениями. Эта силовая установка придет на смену 2-литровому агрегату, работающему в паре с 4-диапазонным "автоматом". Не исключено, что до российского рынка доберется именно бразильский вариант.
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Бортжурнал , Renault Duster , Renault
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