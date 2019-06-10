Самые ожидаемые автомобильные новинки лета-2019 в России

Нынешнее лето станет урожайным на автоновинки буквально во всех сегментах и эшелонах, за исключением лишь самого бюджетного класса — на вотчине "Грант" и "Солярисов" обойдется без открытий.

Еще один отчетливый тренд — массированное наполнение рынка кроссоверами, ведь больше половины автомобилей премьерного списка — это как раз модели SUV. И здесь мы увидим как очень дорогой премиум, так и долгожданную новинку класса "эконом".

Итак, готовьте ваши денежки, господа — мы начинаем!

№1

Audi Q3

Премьера компактного Q3 нового поколения состоялась уже давно, но в двери российского авторынка этот "Ауди" стучится только сейчас. Причем, как недавно выяснилось, лишь в одной и очень спорной конфигурации. В базе ОТТС присутствует сертификация лишь для переднеприводного Q3 с двигателем 1,4 л TSI мощностью 150 л.с. (250 Нм) и 7-ступенчатым роботом S-Tronic. Видимо, это вынужденная мера, которая позволит удержать конечную цену на адекватном уровне, то есть, ниже прайса Q5. Официально старт продаж Audi Q3 еще не заявлен, но наличии Одобрения прямо указывает на скорый дебют. Ожидаемая начальная цена — около 2,5 млн рублей (но это не точно).

№2

BMW X3 M и X4 M

А вот стоимость пары суперзаряженных кроссоверов BMW X3 M и X4 M была известна сразу — от от 6 690 000 рублей за начальный BMW X3 M до 7 840 000 рублей за вариант Х4 М в исполнении Competition. Неслабо? Так и характеристики серьезные: 3-литровая "турбошестерка" развивает от 480 до 510 л.с., разгон 0-100 км/ч в самом быстром варианте занимает всего 4,1 сек, а максималка — до 285 км/ч. Плюс спортивная подвеска, выносливые тормоза и много интерьерных "фишек" под стать уровню M Performance. Прием заказов уже идет, а живые экземпляры в лучшем случае приедут к концу лета или чуть-чуть позже.

№3

Citroen C5 Aircross

Любителям максимально экстравагантных автомобилей адресован этот стопроцентный француз Citroen C5 Aircross. Да, здесь только передний привод, но посмотрите, какой фон — 30 комбинаций цвета и отделки, защитные накладки-пузыри, подвеска "ковер-самолет" с гидробуферами сжатия и отбоя, кресла повышенной комфортности, продвинутые медиасистемы и много чего еще. Бензинового мотора на 150 сил и дизельного на 180 должно хватить для разумной динамики. А главное, прицениться можно прямо сейчас: от 1 875 000 рублей за базу до 2 365 000 рублей за самый топ. Недешево, но очень ярко!

№4

Geely SX 11

А это новый китаец с очень большим потенциалом! Geely SX 11 должен показать дешевым корейцам и французам, какими могут быть компактные кроссоверы за адекватные деньги. Новый "Джили" базируется на слегка упрощенной платформе Volvo , а под капотом у него тот же 1,5-литровый турбо на 150-174 л.с. и 7-ступенчатый робот, что и у Volvo XC40 в Европе. Даже шильдики одинаковые! Плюс классно проработанный салон, вау-качества медиасистема и много места на заднем ряду (для этого класса). Топовый ценник мы знаем, но сообщить не можем. Можем лишь сказать, что будет дороже топовых Creta и Kaptur. Как показал наш обзор, переплата будет того стоить!

№5

Genesis G90

Обновленный Genesis G90 уже представили живьем в России, а продажи должны стартовать со дня на день. Рестайлинг принес немного грустное выражение "лица", зато взбодрил адекватными ценами на корейского флагмана. Благодаря наличию новой базовой версии G90 теперь стоит от 4 690 000 рублей (3,8 л, 309 л.с.), а удлиненный топовый вариант Royal с V8 (413 л.с.) тянет на 6 860 000 рублей. Неплохая альтернатива немецкой тройке, если стоит задача немного сэкономить.

№6

Mazda3

Если верить тому же ОТТС, новая "матрешка" приедет к нам в двух кузовах — седан и хэтчбек, с двигателями объемом 1,5 л (120 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.), причем в базе будет 6-ступенчатая механика. У "Мазды" традиционно очень заводная внешность, но при этом есть одна большая проблема — "трешку" будут импортировать в Россию, отчего гуманного ценника можно не ждать. Держим пари, прайс-лист новой Mazda3 будет часто пересекаться со старшей "шестеркой", так что ажиотажным спрос явно не будет. Но мы все равно любим "матрешку" и с нетерпением ждем.

№7

Mazda CX-5

Вторая "Мазда" в этом списке — обновленный кроссовер CX-5, который доработали очень точечно. Появится цифровой "блинчик" центральной части приборки, новая панель управления климатической установкой, модернизированный список водительских ассистентов и система кругового обзора, а также чуть более современная мультимедийная система c Apple CarPlay и Android Auto. Диапазон цен — от 1 570 000 рублей за версию с передним приводом, которую вы покупать не захотите, до 2 497 000 рублей за весь опционный шик.

№8

Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe

Обновленный GLC будет выпускаться в России, но живые автомобили появятся только ближе к осени 2019 года. Впрочем, официальный старт продаж все же открывается летом, что позволяет нам зачислить обновленные кроссовер и кросс-купе в список летних премьер. Теперь самые доступные "обычные" GLC с индексами GLC 200 и 220 d будут стоить одинаковые 3 650 000 рублей. А самым дорогим станет кросс-купе GLC Coupe в исполнении AMG GLC 63 S: его V8 развивает 510 л.с., а на ценнике красуется гордая цифра в 7 970 000 рублей. Короче говоря, "Мерседес" и "БМВ" всегда ставят одинаковые цены.

№9

Porsche Cayenne Coupe

Porsche выпустила самую спортивную модель среди "Кайенов" и среди всех конкруентов (не считая вдвое более дорогой Lambo Urus) — Porsche Cayenne Coupe. Российские дилеры уже открыли прием заказов на новинку, новинка оказалась предсказуемо дороже "просто-Кайена". Цены на базовый Cayenne Coupe начинаются с 5 877 000 рублей и не финишируют на 11 013 000 рублей за версию Turbo, потому что сверху можно приклеить очень много разных опций. Ждать фактически не надо — живые автомобили без пяти минут уже у дилеров.

№10

Renault Arkana

Если не хватает на "Порше", то можно присмотреться к потенциальному хиту продаж от Renault. Здесь сильно переработанная платформа от "Дастера" сочетается с наконец-то стильным дизайном и даже турбомотором 1,3 л на 150 л.с. (такой же использует Daimler ). Внутри — чистенько, но бедненько, зато в плане удобства эксплуатации автомобиль полностью ориентирован на Россию. И даже турбо питается 92-м бензином. Максимальный ценник — 1 499 990 рублей за полноприводный вариант в топе с учетом спецпредложений. Полный прайс опубликуют чуть позже. Кстати, посмотрите наш обзор!

№11

Skoda Superb 2020

Обновления флагманского лифтбека Skoda Superb распознает лишь человек хорошо осведомленный, но все доработки — по делу. Появилась новая матричная оптика Skoda Crystal Lighting, пара новых декораций в отделке, более продвинутые медиасистемы и электронные помощники — как раз чтобы дотянуть до смены поколений. Не факт, что рестайловый "Суперб" успеет подтянуться в Россию до конца календарного лета, но вероятность велика.

№12

Toyota Supra

То, чего так долго ждали любители бескомпромиссного драйва, дрифта и апшифта, свершилось: в России стартовали продажи культового спорт-купе Supra нового, пятого поколения! Которое, правда, немного фейковое, потому что под оригинальными кузовными панелями скрывается шасси BMW Z4 . При этом Supra вышла заметно дороже "БМВ" — аж 5,5 млн рублей. Чисто фанатская история. Фанатов должно быть ровно 22, потому что ровно столько машин привезут в нашу страну.

№13

Volvo S60 и V60 Cross Country