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Рейтинг самых «неубиваемых» авто 

Car-Mania 14 часов назад
Фото: Toyota
Среди автолюбителей бытует мнение, что современные машины уступают по прочности моделям, которые выпускались ранее. Причиной этого феномена считаются комплектующие низкого качества, устанавливаемые с целью удешевления производственного процесса. Однако многие изготовители очень щепетильно относятся к собственной репутации и выпускают действительно неубиваемые автомобили.
В следующем рейтинге представлены только те модели, у которых за 3 года эксплуатации не было замечено серьезных поломок.
Toyota Camry. Ряд экспертов считает, что этот автомобиль на 100% соответствует статусу «неубиваемого». Отличается прочными и надежными узлами. При соблюдении правил эксплуатации и регулярной замене масла «Японец» может намотать солидный километраж без единой поломки.
Audi A4. Среднеразмерный седан A4 впервые был представлен в 2007 году на Франкфуртском автосалоне и успел заслужить репутацию серьезного представителя своего класса. Audi A5 выполнена на базе предыдущей модели и отличается высочайшим немецким качеством.
Ford C-Max. Данная модель была признана самым безопасным минивэном 2007 года, за которым закрепилась слава надежной машины, подходящей как для поездок на работу, так и для семейных путешествий.
Volkswagen Polo. Большинство владельцев этого компактного автомобиля утверждает, что ломается он крайне редко. Электронная «начинка» VW Polo считается очень надежной, а низкая стоимость запчастей сделала немецкий автомобиль востребованным и популярным.
Mercedes Benz C-Class считается дорогостоящим в эксплуатации, однако ремонта он требует крайне редко.
Volvo. Автомобили от знаменитого швейцарского бренда по праву считаются эталоном надежности и высокого качества сборки.
Lexus — суббренд компании Toyota, конкурирующий с топовыми моделями от BMW и Несмотря на широкую сеть автосалонов Lexus, в ремонт они попадают нечасто.
Показатель числа поломок на каждую сотню проданных авто у Porsche самый низкий не только в странах Европы, но и по всему миру. Среди «неубиваемых» моделей: Cayenne, Boxter и 911.
В числе лидеров списка неубиваемых автомобилей обладатель «Золотого клаксона» и других престижных премий, корейский Hyundai Solaris.
KIA Rio претендует на звание лидера рейтинга прочных и надежных машин современности, что подтверждают данные статистики обращения на станции технического обслуживания.
Приведенный рейтинг не претендует на истину в последней инстанции, поскольку существует немалое количество надежных и неубиваемых автомобилей.
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Бортжурнал , Hyundai , Volvo , Audi , BMW , Kia , Lexus , Ford C-Max , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Toyota , Volkswagen , Audi A5 , Kia Rio , Toyota Camry , Porsche , Audi A4 , Ford
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