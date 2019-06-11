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В России построили очень крутой вездеход 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
Российские дороги подталкивают отечественных мастеров к созданию все новых и новых моделей вездеходов-внедорожников. Одним из тех, кто занимается подобной деятельностью является компания "Трэкол". Недавно она представила очередную свою модель.
Внедорожник, который получил название "Хаски", построен на шасси собственной разработки "Трэкола". Ездит такой вездеход на шинах низкого давления 1600x700-635. Огромные мягкие колеса были разработаны люберецкими конструкторами еще в 2013 году.
На несущую раму крепится алюминиевая утепленная кабина.
По силовой части машина оснащается корейским турбодизелем (Hyundai D4BH) на 100 л.с. Более детальную информацию о техническом оснащении вездехода "Хаски" разработчики не сообщают. Однако, по мнению специалистов автопрома, в данной модели наверняка использовались узлы и элементы отечественных УАЗа "Хантер" и ГАЗа "Садко Next".
На такой машине бригада специалистов может свободно преодолевать местность с сыпучим грунтом, а также болотистые участки.
Стоит такой великан 5 450 000 рублей. Реально — этот "Хаски" просто красавец!
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Бортжурнал , Hyundai , УАЗ
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