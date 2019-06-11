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АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta 

Motor.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Motor.ru
«АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул. Согласно проведенному внутреннему исследованию, причина кроется в некачественной обработке деталей.
Сайт «Лада. Онлайн» пишет, что характерный шум в коробке вызван плохой обработки зубьев шестерен передач и главной пары — в 2014 году «механику» доработали, но проблемы при этом не исчезли. Специалисты «АвтоВАЗа» считают, что со звуками не справиться без значительных инвестиций в обновление станков — нынешние не имеют достаточной точности обработки деталей.
Ранее «АвтоВАЗ» объяснил, почему в Lada 4x4 не ставится мощный современный двигатель. Дело в том, что смена агрегата нарушит «уникальный баланс» характеристик модели и приведет к пересмотру трансмиссии, подвески, кузова и тормозов.
Вдобавок производитель составил перечень из 17 нововведений для Lada 4x4 — в нем, например, есть пункт, предусматривающий установку салонного фильтра.
Кроме того, внедорожник планируют оснастить более эргономичным рычагом КПП, новой «печкой», адаптировать обивку дверей под установку динамиков аудиосистемы, установить подлокотник, поводки для полки багажника и заменить уплотнитель дверей на трехкамерный.
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Бортжурнал , Тест-драйвы , Lada Granta , Lada , Автоваз
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