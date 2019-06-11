АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta

«АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул. Согласно проведенному внутреннему исследованию, причина кроется в некачественной обработке деталей.

Сайт «Лада. Онлайн» пишет, что характерный шум в коробке вызван плохой обработки зубьев шестерен передач и главной пары — в 2014 году «механику» доработали, но проблемы при этом не исчезли. Специалисты «АвтоВАЗа» считают, что со звуками не справиться без значительных инвестиций в обновление станков — нынешние не имеют достаточной точности обработки деталей.

Ранее «АвтоВАЗ» объяснил, почему в Lada 4x4 не ставится мощный современный двигатель. Дело в том, что смена агрегата нарушит «уникальный баланс» характеристик модели и приведет к пересмотру трансмиссии, подвески, кузова и тормозов.

Вдобавок производитель составил перечень из 17 нововведений для Lada 4x4 — в нем, например, есть пункт, предусматривающий установку салонного фильтра.

Кроме того, внедорожник планируют оснастить более эргономичным рычагом КПП, новой «печкой», адаптировать обивку дверей под установку динамиков аудиосистемы, установить подлокотник, поводки для полки багажника и заменить уплотнитель дверей на трехкамерный.