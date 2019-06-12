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Mercedes-AMG GLB 35 уже на тестах 

Allroader.ru 12 июня 2019
Фото: Allroader.ru
Компания Mercedes провела презентацию совершенно нового кроссовера Mercedes GLB, но модель пока представлена только в обычных вариантах. Первым представителем доработки от AMG должна стать версия GLB 35, испытания которой уже проходят в настоящее время.
Несмотря на наличие плотного камуфляжа заметно, что автомобиль имеет меньший дорожный просвет, переработанный кузовной обвес с более широкими зонами забора воздуха и общей агрессивностью облика, а также спаренные патрубки выхлопной системы. Заметить можно и увеличенные в размерах тормозные диски.
allroader.ru
По предварительной информации под капот кроссовера установили 2.0-литровый двигатель с отдачей в 302 «лошади». Этого должно хватить, чтобы автомобиль набирал первую сотню на спидометре всего за 5 секунд при максимальной скорости 250 км/ч, ограничиваемой электроникой.
С учетом возросших скоростных возможностей модели, можно не сомневаться в наличии более жестких настроек ходовой части, обеспечивающих меньшие крены при динамичном прохождении поворотов.
Аналитики полагают, что презентация Mercedes GLB 35 состоится в конце 2019 года, а несколько позже немецкий производитель продемонстрирует и вариант GLB 45S для которого наиболее вероятным претендентом называется 416-сильный турбированный мотор.
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