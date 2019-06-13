Названы автомобили, дешевеющие максимально быстро за три года

Американские статистическое агентство iSeeCars составило рейтинг автомобилей, которые теряют в цене в наибольшей степени за три года эксплуатации.

Речь, разумеется, идет о машинах, купленных новыми на американском рынке. По подсчетам специалистов iSeeCars, проанализировавших больше 4,8 миллиона сделок по продажам "трехлеток", в среднем за этот срок эксплуатации транспортное средство обесценивается в США на 38,2%. Это плохо для продавцов и отлично для покупателей, которые присматривают себе "трехлетки".

Итак, в сегменте премиальных автомобилей катастрофически быстро за три года дешевеет японский премиум-седан Acura RLX. При начальной стоимости 28 259 долларов такой автомобиль обесценивается в среднем на 55,8%. На втором месте антирейтинга расположился Lincoln MKZ (19 855 долларов; 55,6%), "бронза" — у Mercedes-Benz E-Class (31 051 долларов; 55,4%).

Исследователи отмечают, что резкое падение цен на премиальные автомобили объясняется вовсе не их потребительскими качествами, а в большей степени эффективными программами лизинга, стимулирующих клиентов продавать машины после трехгодичной эксплуатации и таким образом перенасыщать рынок подержанных машин, снижая цены.

Между тем, в популярном разряде SUV наиболее быстро дешевеющие модели расположились в следующей иерархии.

Комментируя результаты исследования, генеральный директор iSeeCars Фонг Ли отмечает, что за редким исключением (таким как Volkswagen Tiguan) в обоих списках быстро дешевеющих машин (премиальные автомобили и SUV) расположились изначально дорогие, шикарные полноразмерные модели.

В то же время Фонг Ли отмечает широкое присутствие в рейтинге автомобилей американской марки Lincoln — как крупных, так и среднеразмерных.

"Такие автомобили проигрывают европейским соперникам по уровню люксовости, что во многом объясняет снижение цен на них", — комментирует Фонг Ли.

Что же касается мощного падения цен на автомобили Jaguar и модели немецких брендов, это обстоятельство эксперт объясняет высокими ценниками на ремонт таких транспортных средств.