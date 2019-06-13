Новый Renault Captur 2020 «сбежал» в интернет

С подачи одного из пользователей Twitter в сети появилось самое первое изображение кроссовера Renault Captur 2 поколения. В случае, если это фото окажется реальным, реинкарнация популярного компактного SUV станет намного более мужественной и получит напористый дизайн.

Напомним, что фотошпионы уже публиковали снимки прототипа нового Captur , проходившего ходовые испытания на заснеженных дорогах Швеции, то есть, разработка модели входит в завершающую стадию. Тогда камуфляж успешно скрывал возможные перемены во внешности, но теперь мы точно знаем, что французские дизайнеры потрудились на славу и нашли для автомобиля новый стиль.

Во-первых, Captur 2020 года обзавелся головной оптикой в виде клешни краба, как у всех современных автомобилей Renault. Кому-то такое решение может показаться неоднозначным, однако оно определенно делает экстерьер кроссовера агрессивней. А вот форма радиаторной решетки практически не поменялась, зато появилась отдельная зона воздухозабора в нижней части бампера, окруженная противотуманными фарами.

В основе Captur 2 лежит современная платформа CMF-B, дающая доступ к широкому спектру силовых установок, включая гибрид PHEV с аккумуляторной батареей 9.8 кВтч, которая способна обеспечить 50 км запаса хода в чисто-электрическом режиме. Кроме того, дизельные двигатели могут снабдить "мягкой" гибридной системой. Не останется модель и без традиционных турбированных ДВС на бензине и "тяжелом топливе".

Ожидается, что официальная презентация Renault Captur в новом кузове состоится в ближайшие месяцы.