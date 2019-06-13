Особенности выбора автомобильной сигнализации

На сегодняшний день вопрос, который связан с выбором автосигнализации, является очень актуальным.

Дело в том, что в последнее время увеличилось количество угонов транспортных средств.

Особенности выбора автомобильной сигнализации. Стало больше также салонных краж. Выбирая автомобильную сигнализацию важно, чтобы охранная система полностью соответствовала потребностям владельца авто. Для правильного выбора требуемого варианта нужно тщательным образом подготовиться.

Требуемый уровень защиты. Вначале нужно понять от кого именно нужно охранять транспортное средство.

Такого рода злоумышленники условно делятся на три основные группы:

Шпана. Данная группа является самой безобидной. Максимальным вредом от них считается откручивание автомобильных колёс, в случае полного отсутствия сигнализации.

Такие злоумышленники не рискуют приближаться к авто, в которых срабатывают сигналы предупреждения.

Автомобильные воры. Основным интересом данных людей являются всевозможные материальные ценности, имеющиеся внутри салона авто. Сами транспортные средства их по большому счёту не интересуют. В этом случае никакие сигнализации не смогут уберечь автомобиль от взлома.

Для максимального уменьшения вероятности воровства, требуется из салона транспортного средства убирать ценности. Также нужно на замок закрывать капот. Желательно пользоваться автономной системой защиты, а также подключить пейджер. Также хорошо пользоваться иммобилайзером.

Профессионалы. Данная группа преступников обладает разными средствами, начиная от гидравлических резаков, а также заканчивая использованием специального код-сканера. Также злоумышленники временами могут применять силу, изымая ключи от авто у владельцев. Ещё они могут применять специальные погрузчики-эвакуаторы.

Для предотвращения угона машины, нужно установить на неё противоугонную механическую систему. Ещё стоит на КПП устанавливать блокиратор типа Dragon, который жестко блокирует рукоятку переключения передач. Также часто автолюбители пользуются блокиратором DRAGON, устанавливаемым в область рулевого вала.

Не стоит наклеивать на транспортное средство наклейки производителей системы автомобильной сигнализации. Ключи с брелоком нужно носить с собой, а лучше держать в своих руках. В данном случае у угонщика будет меньше шансов узнать наименование, а также версию применяемой сигнализации. Системы охраны лучше снимать, подходя ближе к авто. В данном случае желательно, чтобы рука находилась в кармане.

Вывод. Сохранность и целостность транспортного средства зависит в первую очередь от самого владельца авто. Поэтому важно придерживаться всех этих советов, быть внимательным, выбирать качественные системы защиты и автосигнализации.