ГОСТы устарели: как в России изменят скоростной режим

В России может быть введен новый ГОСТ, позволяющий владельцам дорог устанавливать скоростной лимит в 130 км/ч. Эксперимент может быть проведен на участках трасс М4 и М11. В Госдуме рассказали, что сейчас скоростной режим в России ограничивается необоснованно, а подтвержденной корреляции между повышением скорости и аварийностью до сих пор нет.

В России может быть введен новый ГОСТ, позволяющий владельцам дорог устанавливать скоростной лимит в 130 км/ч — при соблюдении ряда условий. Данным вопросом — разработкой соответствующих нормативов — занимается Российский дорожный научно-исследовательский институт.

Условиями для определения такого скоростного режима называются отсутствие очагов аварийности по итогам годового наблюдения, колея должна быть не глубже 1,5 см, а информационные табло должны информировать, в частности, о временных ограничениях лимита в случае ливней, штормов и метелей, передает «Коммерсант».

Эксперимент может быть проведен на участках госкомпании «Автодор». На пяти участках трассы М4 (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск), и на двух участках на автодороге М11 (Москва — Санкт-Петербург), передает ФАН.

«Мы боремся за увеличение скоростного режима на федеральных трассах. Мы провели общественные слушания, в которых участвовали депутаты, эксперты, профессиональное сообщество, перевозчики. Единодушное мнение — убрать «кормушки» с дорог в виде знаков ремонта, ничем не мотивированного ограничения скорости, и даже более — повысить скоростной режим на федеральных трассах в связи с их категорийностью», — указал депутат.

Он напомнил, что действующие ограничения были введены еще в 60-е годы, их их необходимо пересматривать.

В марте нынешнего года стало известно, что ГИБДД выступила в поддержку снижения порога превышения максимально допустимой скорости движения с 20 до 10 км/ч, за нарушение которого водитель будет штрафоваться.

«Конечно, поддерживаем, это необходимо делать», — сказал глава ГИБДД Михаил Черников на прошедшем в Ижевске совещания под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева по вопросам безопасности в Приволжье.

По его словам, превышение максимально разрешенной скорости движения на 1 километр в час повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3%. При этом он подчеркнул, что изменения «необходимо вводить, когда все дороги в стране будут проинспектированы». Он пояснил, что в некоторых случаев на трассах можно устанавливать и более высокую максимально допустимую скорость движения.

«Возьмем запрещающий знак 60 километров в час. Он запрещает эту максимальную скорость. Но мы выявляем участки дорог, где 4-6-полосное движение, разделенные транспортные потоки. Зачем там нужно 60 километров в час? Значит, поставим знак, который будет увеличивать максимальную скорость», — детализировал правоохранитель.

В декабре прошлого года сообщалось, что разрешенный лимит скорости планируется увеличить на нескольких участка трасс в Псковской области и Пермском крае. Кроме того, скоростной лимит повысят на платных дорогах М-4 «Дон» и М-11 «Санкт-Петербург — Москва».

Скоростной лимит на Псковщине повысят с 90 км/ч до 110 км/ч на участках трассы М-9 «Балтия», а также дорогах Р-23, Р-56 и А-212. Такие же изменения ожидают участок трассы Р-242 из Перми в Екатеринбург.

Сейчас в Российской Федерации есть 20 участков со скоростным лимитом в 110 км/ч. Росавтодор планирует увеличение лимита на трассах Р-22 «Каспий», А-289 из Краснодара в Керчь, Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийск, а также на дорогах М-8 «Холмогоры», Р-217 «Кавказ», М-5 «Урал» и А-370 «Уссури».

Однако перед увеличением скоростного лимита требуется выполнить ряд условий, подчеркнули в агентстве. Необходимо обеспечить разделенные транспортные и пешеходные потоки, установить искусственное электроосвещение, построить барьерное ограждение посередине проезжей части и вдоль обочин, установить противоослепляющие экраны.

Повышение лимита максимальной скорости при соблюдении повышенных требований к безопасности снижает аварийность на трассах, добавили в Росавтодоре. Об этом свидетельствуют результаты, собранные в ходе исследований на тестовых участках, начиная с 2013 года.