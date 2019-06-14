Renault Megane станет бензиново-электрическим

Renault предлагает для своих почитателей ознакомиться уже в сентябре с новой моделью Megane бензиново-электрического типа.

Такое новшество было приятно воплотить в жизнь с целью ускорить процесс электрификации модельного ряда.

Кроме того, усовершенствованная модель станет обладательницей и нового дизайна. Если говорить о предположениях, то замеченная на дорогах новинка имеет в передней части внушительных размеров камуфляж. Это значит, что основные изменения будут связаны с формой в области радиаторной решетки, оптики и бампера.

Изменения появятся и на задних фонарях, а также в форме задних дверей. В этом случае можно говорить о том, что автомобиль получит серьезные сходства с моделью Clio 2019 года.

Стоит отметить, что создатели не стали использовать в модели обычную гибридную установку, которая используется в Clio. Вместо этого было принято решение устанавливать более совершенствованную систему. Утверждается, что в новой модели будет использоваться двигатель, оснащенный турбонаддувом, который будет эффективно совмещаться с трансмиссией, не имеющей сцепление. Здесь не будет типичного вариатора.