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Renault Megane станет бензиново-электрическим 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Renault предлагает для своих почитателей ознакомиться уже в сентябре с новой моделью Megane бензиново-электрического типа.
Такое новшество было приятно воплотить в жизнь с целью ускорить процесс электрификации модельного ряда.
Кроме того, усовершенствованная модель станет обладательницей и нового дизайна. Если говорить о предположениях, то замеченная на дорогах новинка имеет в передней части внушительных размеров камуфляж. Это значит, что основные изменения будут связаны с формой в области радиаторной решетки, оптики и бампера.
Изменения появятся и на задних фонарях, а также в форме задних дверей. В этом случае можно говорить о том, что автомобиль получит серьезные сходства с моделью Clio 2019 года.
Стоит отметить, что создатели не стали использовать в модели обычную гибридную установку, которая используется в Clio. Вместо этого было принято решение устанавливать более совершенствованную систему. Утверждается, что в новой модели будет использоваться двигатель, оснащенный турбонаддувом, который будет эффективно совмещаться с трансмиссией, не имеющей сцепление. Здесь не будет типичного вариатора.
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Бортжурнал , Renault Megane , Renault
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