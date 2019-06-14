Звенья сомкнуты: проложен железнодорожный путь в Крым

Строители Крымского моста сомкнули рельсы, ведущие с полуострова на материк, тем самым закончив прокладку первого пути железнодорожной части объекта. Бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь». Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту намечено на конец декабря.

Первый путь железнодорожной части Крымского моста полностью проложен — строители сомкнули рельсы, ведущие с полуострова на материк, передает РИА «Новости». Колея длиной 19 км состоит из пяти тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

«Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь», — говорится в сообщении генподрядчика.

Аркадий Ротенберг. В ближайшее время будет произведена заключительная стыковка звеньев второго пути, а потом путь будет оборудован всем необходимым для запуска движения. Возведение объекта идет с небольшим опережением, рассказал председатель совета директоров генподрядчика строительства — компании «Стройгазмонтаж»

В свою очередь исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян сообщил, что открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту намечено на 9-10 декабря. Старт продажи билетов на поездки на полуостров запланирован на октябрь — за 45 суток до открытия движения, передает НСН.

Продажа билетов будет организована в кассах КЖД. Кроме того, идет работа над возможностью купить билет через интернет. Первые два поезда будут отправлены в Москву — из Симферополя, и Санкт-Петербург — из Севастополя. Всего планируется запустить 11 поездов перед стартом курортного сезона в апреле-мае 2020 года, передает ФАН.

595 металлических конструкций — опор моста через Керченский пролив — весят 260 тыс. тонн. Это соответствует массе 36 Эйфелевых башен.

Движение по автомобильной части Крымского моста 15 мая 2018 года открыл президент России Владимир Путин — лично сидя за рулем одного из нескольких грузовых «КамАЗов», проехавшихся по мосту. Спустя сутки было открыто регулярное автомобильное движение через Керченский пролив.

Позднее — на медиафоруме ОНФ — Путин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика. По словам главы государства, железнодорожная часть заработает в конце года.

Он отметил, что власти занимаются вопросом по вводу в Крым крупных корпораций по производству продовольствия, чтобы снизить цены.

«Нужно заводить туда и сети, вы правы, соответствующие ведомства в Москве этим занимаются», — сказал президент России.

Годовой трафик Крымского моста составил 5 млн автомобилей и автобусов. По имеющимся данным,

пропускная способность Крымского моста оказалась в три раза выше паромной переправы в Керчи за 2017 год.

Отмечается, что среди 5 млн транспортных средств, проехавших по Крымскому мосту — почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов. За год с момента открытия моста связь Крымского полуострова с материком ни разу не была прервана, несмотря на частые штормы, сообщали в пресс-службе генподрядчика.

Стоит отметить, что украинские власти не раз заявляли о своих экономических потерях из-за Крымского моста и даже позволяли себе озвучивать угрозы. В ответ на это депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Крымский мост защищен на высоком уровне. По его словам, мост защищается и под водой, и с воздуха, поэтому все возможные провокации Украины бесполезны.

Он добавил, что мост был спроектирован при учете всех потенциальных рисков со стороны украинского государства, а также непредсказуемости экс-президента Украины Петра Порошенко . У моста, уточнил депутат, присутствует максимальное количество поясов безопасности.

Эксперт Александр Артамонов пояснял, что Крымский мост должен выдержать нападение — строители переправы предусмотрели опасность тарана конструкции брандерами (судами, набитыми доверху взрывчаткой).

Чтобы проходящие под мостом суда не задели случайно или намеренно опоры, на них установили железобетонные палы — надолбы. По словам специалиста, ни одно современное плавсредство не может причинить ущерб таким конструкциям. Кроме того, за безопасность моста отвечают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота.