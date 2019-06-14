Подушка безопасности снаружи: новая технология, которая всех спасет

Компания ZF сказала новое слово в вопросе пассивной безопасности — представлен прототип эйрбега, раскрывающийся… снаружи автомобиля!

Первые подушки безопасности начали вводиться в строй еще в семидесятые годы американскими автопроизводителями. Устройства, которые поначалу были диковинкой, сегодня являются обязательным оснащением. При аварии в салоне в мгновение ока раскрываются фронтальные, боковые подушки, "шторки" и эйрбеги для колена. Следующим шагом в развитии систем пассивной безопасности стала подушка для пешеходов, представленная компанией Volvo в 2012 году. И когда казалось, что придумано уже все, свое слово сказала марка ZF. Она установила эйрбег в качестве "буфера"-дополнения сминаемой зоны и, согласно предварительным оценкам, может снизить риск травм на 40%.

Подушки раскрываются с упреждением, когда сенсоры определяют неминуемость столкновения. Интересно, когда подобные устройства появятся на серийной технике?