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Подушка безопасности снаружи: новая технология, которая всех спасет 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Компания ZF сказала новое слово в вопросе пассивной безопасности — представлен прототип эйрбега, раскрывающийся… снаружи автомобиля!
Первые подушки безопасности начали вводиться в строй еще в семидесятые годы американскими автопроизводителями. Устройства, которые поначалу были диковинкой, сегодня являются обязательным оснащением. При аварии в салоне в мгновение ока раскрываются фронтальные, боковые подушки, "шторки" и эйрбеги для колена. Следующим шагом в развитии систем пассивной безопасности стала подушка для пешеходов, представленная компанией Volvo в 2012 году. И когда казалось, что придумано уже все, свое слово сказала марка ZF. Она установила эйрбег в качестве "буфера"-дополнения сминаемой зоны и, согласно предварительным оценкам, может снизить риск травм на 40%.
Подушки раскрываются с упреждением, когда сенсоры определяют неминуемость столкновения. Интересно, когда подобные устройства появятся на серийной технике?
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Бортжурнал , Volvo
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