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Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Голландец Мастер Мило (Master Milo), создающие различные необычные транспортные средства для своего YouTube-канала, построил очередной странный автомобиль. Им нужно управлять из гамака, подвешенного над машиной.
На основу для проекта был взят старенький Suzuki с автоматической коробкой передач. Ему спилили крышу и все стойки, убрали лобовое стекло, в салоне приварили шесть труб, к которым крепится гамак, а также переделали рулевое управление.
Когда автомобиль едет, гамак начинает раскачиваться и управлять становится сложно.
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Бортжурнал , Suzuki
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