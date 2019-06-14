Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака

Голландец Мастер Мило (Master Milo), создающие различные необычные транспортные средства для своего YouTube-канала, построил очередной странный автомобиль. Им нужно управлять из гамака, подвешенного над машиной.

На основу для проекта был взят старенький Suzuki с автоматической коробкой передач. Ему спилили крышу и все стойки, убрали лобовое стекло, в салоне приварили шесть труб, к которым крепится гамак, а также переделали рулевое управление.