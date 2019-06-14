Правильное оформление авто в кредит: как избежать обмана со стороны банка

Каждый человек, имея дело с крупной суммой денег, задумывается о том, как избежать обмана. Ситуация с оформлением автомобиля в кредит яркое тому подтверждение.

Официальные проверенные банки вряд ли пойдут на серьезный обман и нарушение законодательства, однако банкиры могут запутать клиента и заставить его непринужденно самого выбрать не самый выгодный вариант кредитования.

Поэтому стоит разобраться, какого обмана можно ожидать от работников банка и как этого избежать.

Варианты обмана клиента со стороны банка при автокредитовании. К основным способам обмана людей сотрудниками банка при оформлении машины в кредит, относятся следующие ситуации:

— Наличие скрытых выплат и процентов, не оговоренных при составлении договора, что увеличивает сумму выплат;

— Намеренное увеличение стоимости приобретаемого автомобиля;

— Обещание со стороны банка оформления кредита без первоначального взноса, но на деле оказывается, что его сделать все же придется, но просто под другим названием и предлогом;

— Указание в договоре пункта, согласно которому заемщик обязан выплатить сверхурочные проценты за досрочное погашение кредита;

— Необходимость уплаты неустойки, если при оформлении договора заемщик отказывается от кредита.

Безусловно, банкиры каждый год придумывают новые уловки, как можно обмануть клиентов, не нарушив грубо при этом законодательство.

Как избежать обмана со стороны банка при оформлении автокредита? Каким бы ни был вид кредита, вся процедура его оформления состоит из нескольких этапов:

— Выбор автомобиля, желаемого к приобретению;

— Заключение договора купли-продажи и оформление страховки;

— Заключение договора кредитования и предоставления залога;

— Перевод денежных средств на счет дилерского центра;

— Получение автомобиля в установленном месте приема.

Если вам предлагают подписать какие-либо иные документы или пройти другие этапы автокредитования, то велика вероятность, что сотрудник банка желает вас обмануть.

Итог. При подписании документов, не просто внимательно их читайте, а именно изучайте, желательно в присутствии своего юриста (нанять на несколько часов юриста стоит до 100-200$, а ущерб от неправильно составленного договора может превысить эту сумму в десятки раз).

Также можно попросить банк выдать копии документов и отвезти их на изучение в юридическое агентство, если у их сотрудника не получается выехать на место подписания договора лично.