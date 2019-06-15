Что грозит попавшим в черный список ГИБДД водителям

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали, чем российским автолюбителям грозит введение новой полицейской базы данных, в которую попадут злостные нарушители ПДД. По мнению специалистов, нововведение принесёт немало проблем в первую очередь столичным водителям.

Исходя из того, что в новую базу данных планируется вносить имена водителей, чьи нарушения правил дорожного движения были зафиксированы при помощи камер фото— и видеофиксации, список быстро пополнится в первую очередь автолюбителями из Москвы и Санкт-Петербурга, уверяет автор статьи. По его словам, в двух российских столицах установлены тысячи автоматических комплексов, в то время как в регионах — десятки. При этом столичные камеры фиксируют не только превышение скорости и проезд на красный свет светофора, как в большинстве российских городов, но также и мелкие нарушения: выезд за обочину на МКАД, поворот из второго ряда направо, непропуск пешехода и другие.

Получается, что московские и петербургские водители потенциально могут попасть в список злостных нарушителей. Они рискуют получить запрет на работу в области грузовых и пассажирских перевозок.

При этом эксперты отмечают, что новым списком вполне смогут воспользоваться представители страховых компаний, которые с большой долей вероятности захотят обложить злостных нарушителей дополнительными коэффициентами при приобретении полисов ОСАГО и КАСКО. Также сведения из базы данных будут учитываться при рассмотрении дел о ДТП в судах. Наконец, списком злостных нарушителей также захотят воспользоваться сотрудники банков при принятии решения о выдаче автокредитов: водители, чьё имя зафиксировано в базе данных, едва ли смогут рассчитывать на получение займа.