Как не стать жертвой мошенников на региональных АЗС

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, как не стать жертвой мошенничества на региональных заправках, где клиентам часто не доливают топливо. По словам специалистов, обезопасить себя можно одним движением руки.

Опытные водители утверждают, что один из самых распространённых видов мошенничества на АЗС в отдалённых уголках российских регионов — это манипуляция с заправочным пистолетом. Прибор оснащён штатным клапаном с мембраной и вакуумным каналом внутри корпуса. При этом пистолет оснащён специальным фиксатором, который открывает клапан и автоматически удерживается в таком положении при наличии внутри воздуха. Это сделано для того, чтобы избежать «переливов»: как только уровень топлива достигает носика пистолета, подача воздуха прекращается, и вместе со щелчком топливный канал перекрывается.

Автор статьи уверяет, что мошенники на АЗС устанавливают специальные "обманки", благодаря которым пистолет «щелкает» преждевременно, не доливая таким образом оплаченное количество горючего. При этом счётчик на колонке исправно фиксирует «нужные» аферистам показатели.

Обезопасить себя от возможного обмана можно простым нажатием на «курок» пистолета, уверяют специалисты. Даже в случае, если в приборе установлена «обманка», топливо снова польётся. При этом отмечается, что опытные водители имеют привычку держать «курок» нажатым всегда. На всякий случай.