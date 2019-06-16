Эксперты назвали лучшие авто для поездок на дачу

Эксперты назвали пятерку бюджетных автомобилей, наиболее подходящих для семейных поездок на дачу.

На первом месте оказалась Lada Largus , приобрести которую можно сразу в трех комплектациях: кросс-версии, универсал и фургон. Среди плюсов данного автомобиля высокий клиренс, вместительный салон, долговечность и проходимость, пишет Car.ru

На второй строчке рейтинга Lada 4×4. Среди плюсов этого внедорожника то, что он редко ломается, не подвержен коррозии, подходит для долгих поездок в условиях большой загруженности. У него просторный салон и 83-сильный агрегат под капотом.

Следом идет Renault Duster . Кроссовер идет в нескольких комплектациях — с передним и полным приводом, с механической и автоматической трансмиссией.

Среди зарекомендоваших себя авто и УАЗ "Патриот". По мнению экспертов, машина наилучшим образом приспособлена к российским дорогам.