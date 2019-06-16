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Эксперты назвали лучшие авто для поездок на дачу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты назвали пятерку бюджетных автомобилей, наиболее подходящих для семейных поездок на дачу.
На первом месте оказалась Lada Largus, приобрести которую можно сразу в трех комплектациях: кросс-версии, универсал и фургон. Среди плюсов данного автомобиля высокий клиренс, вместительный салон, долговечность и проходимость, пишет Car.ru.
На второй строчке рейтинга Lada 4×4. Среди плюсов этого внедорожника то, что он редко ломается, не подвержен коррозии, подходит для долгих поездок в условиях большой загруженности. У него просторный салон и 83-сильный агрегат под капотом.
Следом идет Renault Duster. Кроссовер идет в нескольких комплектациях — с передним и полным приводом, с механической и автоматической трансмиссией.
Среди зарекомендоваших себя авто и УАЗ "Патриот". По мнению экспертов, машина наилучшим образом приспособлена к российским дорогам.
Замыкает рейтинг Fiat Doblo Panorama, который несмотря на компактные размеры имеет просторный багажник, высокий дорожный просвет дает возможность не опасаться бездорожья.
Комментарии
Бортжурнал , Lada Largus , Renault Duster , Fiat Doblo , Fiat , Lada , УАЗ , Renault
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