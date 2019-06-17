Лучшие внедорожники 2019 года

В наше время много производителей создают автомобили лишь для того, чтобы ездить по дорогам общего пользования, но если посмотреть на это с другой стороны, получается, что у этих автомобилей значительно сокращается возможность эксплуатации по бездорожью.

Поэтому придумали машины — внедорожники. Эти машины вполне хороши и для езды по обычным дорогам, и по бездорожью. Единственное, что в городе они ну уж очень прожорливые. Поэтому мы отобрали несколько лучших внедорожников 2019 года. Эти машины однозначно помогут вам очень легко передвигаться, месить грязь и делать с ними все, что в голову взбредет.

Гигант Mitsubishi Pajero Sport. Выглядит данное авто как обычный кроссовер, но зато он может похвастаться своими огромными габаритами. Для кроссовера Mitsubishi смотрится очень стильно. Салон шикарный, даже в минимальной своей комплектации. Про внедорожные характеристики автомобиля можно говорить долго, так как данный автомобиль имеет постоянный полный привод, плюс к этому у него есть блокировка заднего дифференциала. Зная, что это 3-литровый V6 в котором более 200 лошадей, то можно быть уверенным в том, что автомобиль точно пройдет все препятствия на своем пути! Выглядит данное авто как обычный кроссовер, но зато он может похвастаться своими огромными габаритами. Для кроссовера Mitsubishi смотрится очень стильно. Салон шикарный, даже в минимальной своей комплектации. Про внедорожные характеристики автомобиля можно говорить долго, так как данный автомобиль имеет постоянный полный привод, плюс к этому у него есть блокировка заднего дифференциала. Зная, что это 3-литровый V6 в котором более 200 лошадей, то можно быть уверенным в том, что автомобиль точно пройдет все препятствия на своем пути!

Харизматичный Land Rover Defender. Данный автомобиль создавался больше для езды по бездорожью, чем для городского пользования, так как машина весьма габаритная. Внешне про этот кроссовер можно и не говорить, ведь он, по сравнению с первым поколением, не весьма изменился. Данный автомобиль создавался больше для езды по бездорожью, чем для городского пользования, так как машина весьма габаритная. Внешне про этот кроссовер можно и не говорить, ведь он, по сравнению с первым поколением, не весьма изменился.

Машина смотрится брутально и весьма стильно. Салон этой машины значительно уступает в оснащении и в удобстве. Хотя эта машина и задумывалась таковой, о комфорте никто не собирался думать. Автомобиль имеет полный привод с центральным дифференциалом. Машина оснащена двигателем на 2,2 литра с турбо-нагнетателем и его мощность составляет 122 л.с., а расход машины примерно 10-11 литров на 100 км.

Скромный Renault Duster. Это действительно хороший вариант за свои деньги. Внешне машина похожа на внедорожник, но он не совсем габаритный. Это действительно хороший вариант за свои деньги. Внешне машина похожа на внедорожник, но он не совсем габаритный.

Дизайн автомобиля выполнен на любителя. Салон здесь характерен для французского автомобиля, качество материалов желает оставлять лучшего, зато всяких примочек очень много. Автомобиль довольно комфортный, но вместимость небольшая. Автомобиль может похвастаться большим клиренсом. Renault это единственная машина из всех, в которой подключаемый полный привод. Типовым двигателем является бензин 1,6-литровый со 112 лошадьми. Также моторы 2,0-литра, обладающие 143 л.с. и 1,5-литровый дизель с мощностью 104 л.с.

Непревзойденный Toyota Land Cruiser Prado. Настоящая классика среди всех — это Toyota Land Cruiser. Настоящая классика среди всех — это Toyota Land Cruiser.

С каждой версией японцы добавляют изюминку, которая делает машину более представительской и спортивной. Что касается салона, то тут всегда все на высоте. Здесь использованы только качественные материалы. В зависимости от комплектации, машина может быть оборудована бензиновыми двигателями на 2,7 и 4 литра, которые выдают 163 и 282 л.с. и дизельным вариантом на 2,8-литра, в котором 177 лошадок.

Можно сказать, что этот автомобиль подходит и для города, и для болот!

Спортивный Audi Q7. В салоне вас ждёт традиционный высокий уровень комфорта, даже в минимальных комплектациях! Что говорить про агрегаты — их было очень много. Машина доступна сразу в нескольких вариантах двигателя: вышеназванный 3-литровый бензиновый мотор на 272 лошадки, 249-сильный дизель с аналогичным объёмом; TFSI также на 3 литра выдаёт 333 л.с., а 4,2-литровый дизель может похвастаться 440 лошадями, и 6 литровый дизель на 500 л.с. В салоне вас ждёт традиционный высокий уровень комфорта, даже в минимальных комплектациях! Что говорить про агрегаты — их было очень много. Машина доступна сразу в нескольких вариантах двигателя: вышеназванный 3-литровый бензиновый мотор на 272 лошадки, 249-сильный дизель с аналогичным объёмом; TFSI также на 3 литра выдаёт 333 л.с., а 4,2-литровый дизель может похвастаться 440 лошадями, и 6 литровый дизель на 500 л.с.

Авто отлично подойдёт и для города, ведь она достаточно компактная и весьма экономичная. Что же касается внедорожных качеств, то они здесь на весьма приличном уровне: полный привод есть, но все это управляется электроникой.

Итог. Можно сказать, что все эти автомобили можно признаны лучшими. Хоть они все хороши по-своему, и ценовой диапазон весь разный, но внедорожник есть внедорожник и этого у них не отнять.