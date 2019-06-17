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Как можно лишиться водительских прав за грязные номера 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
«Автовзгляд» выяснил, что даже номера, запачканные не специально, впоследствии могут стать поводом для лишения автолюбителя водительского удостоверения. Это следует из проекта постановления Верховного суда России.
В документе описываются ситуации, в которых следует наказывать автолюбителей, намеренно скрывающих госзнаки. Отмечается, что штраф в 5000 рублей или лишение прав должны применяться не только к хитрецам, активно использующим уловки, но также к тем, у кого скрывающие устройства установлены на знаки, но не работают. Также наказанию подлежат автолюбители, номера на авто которых не читаются из-за грязи. Впрочем, факт, того, что регистрационный знак был запачкан специально, подлежит доказыванию.
По словам автора статьи, в последнем случае опасность оказаться лишённым водительского удостоверения таится даже для законопослушных водителей, поскольку в суде слово полицейского будет противопоставлено слову владельца грязной машины. Не исключено, что впоследствии решения будут выноситься в пользу правоохранителей с формулировкой «нет оснований не доверять». В результате автолюбители могут быть лишены прав за номер, загрязнённый по естественным причинам.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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