Как можно лишиться водительских прав за грязные номера

«Автовзгляд» выяснил , что даже номера, запачканные не специально, впоследствии могут стать поводом для лишения автолюбителя водительского удостоверения. Это следует из проекта постановления Верховного суда России.

В документе описываются ситуации, в которых следует наказывать автолюбителей, намеренно скрывающих госзнаки. Отмечается, что штраф в 5000 рублей или лишение прав должны применяться не только к хитрецам, активно использующим уловки, но также к тем, у кого скрывающие устройства установлены на знаки, но не работают. Также наказанию подлежат автолюбители, номера на авто которых не читаются из-за грязи. Впрочем, факт, того, что регистрационный знак был запачкан специально, подлежит доказыванию.

По словам автора статьи, в последнем случае опасность оказаться лишённым водительского удостоверения таится даже для законопослушных водителей, поскольку в суде слово полицейского будет противопоставлено слову владельца грязной машины. Не исключено, что впоследствии решения будут выноситься в пользу правоохранителей с формулировкой «нет оснований не доверять». В результате автолюбители могут быть лишены прав за номер, загрязнённый по естественным причинам.