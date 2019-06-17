Полицейский разворот с подвыподвертом на Lada Vesta: как не надо делать! (видео)

В глобальной Сети появилось шокирующее видео с участием отечественного седана в "ливрее" российской Военной госавтоинспекции . Экипаж седана, судя по всему, пытался выполнить так называемый "полицейский разворот", но что-то пошло не так…

Видео, снятое, судя по всему, при помощи квадрокоптера, демонстрирует некую тренировочную площадку с траекториями движения, размеченными конусами, а также большим количеством флагов и баннеров. Lada Vesta со специальной раскраской и "люстрой" на крыше начинает движение задним ходом по заданной траектории, после чего приступает к выполнению разворота.

Однако, видимо, из-за ошибки пилотирования седан делает боковой кульбит через крышу (при этом в момент переворота у него открывается капот) и приземляется на колеса. На продолжение сальто силы инерции уже не хватило. Хорошо заметно, что удар после падения пришелся в район стыка левой передней стойки и панелей крыши: Lada Vesta после переворота даже сохранила спецсигналы. После того, как автомобиль останавливается, к нему подбегают люди в форме, открывают двери и выводят из седана экипаж в составе двоих человек. Шлемов на них нет, но, судя по видео, люди не пострадали.

Достоверных сведений о том, на каком именно мероприятии и по какой причине случился "разворот с переворотом", нет. По непроверенной информации, инцидент имел место на полигоне Московского высшего общевойскового командного училища во время конкурса.

Видео, очень быстро ставшее вирусным, уже породило множество шуток. Комментаторы призывают посмотреть ролик индийских кинорежиссеров и Майкла Бэя, приводят знаменитую фразу из анекдота "Смотрите, как могу!", упоминают некие секретные противоракетные маневры и тому подобное.