5 причин, почему новый Kia Seltos круче «Креты»

У бренда Hyundai проблемы — родственная марка подложила "бомбу" под субкомпактный бестселлер Creta. Взрывная волна дойдет до России.

Имеющихся сведений и изображений паркетник Kia Seltos, который появится на отечественном рынке, достаточно, чтобы ощутить волнение за рыночные позиции Hyundai Creta . Чем он одолеет родственный кроссовер?

1. Более современный продукт

Kia немного опоздала со своим глобальным паркетником размерного класса B — маленький KX3 представлен только на рынке Китая. Предвестником мирового "завоевателя" стал прошлогодний шоу-кар SP Concept и его вторая итерация SP Signature, представленная в начале нынешнего года.

Более поздний старт наверняка позволит Kia учесть ошибки "кузена" и предложить рынку более зрелый и современный продукт, соответствующий ожиданиям целевой аудитории.

В немалой степени путь к сердцам покупателей проложат в том числе опции, освещенное лучами светодиодной оптики. По предварительным данным, автомобиль в зависимости от уровня оснащения получит 18-дюймовые колесные диски, светодиодную настроенческую подсветку, систему кругового обзора, облегчающую парковку, беспроводную зарядку мобильных устройств и проекционный дисплей.

2. Дизайн

Судя по шпионским фотографиям с полностью "обнаженным" автомобилем, Seltos выглядит своеобразно и во многом повторяет предвосхитивший его концепт-кар. На фоне маленького стиляги с "дизайнерской" оптикой и контрастной черной крышей примелькавшаяся Creta выглядит скучноватой скромницей. Другое дело, что внешность перспективной новинки может показаться слишком дерзкой, а местами надуманной.

3. Интерьер для молодых

А вот здесь вопросов, скорее всего, не возникнет — уставшие от скучноватого традиционного кретовского интерьера а-ля Solaris с радостью кинутся в лаконичные и оригинальные недра Seltos. На скетчах минималистичная передняя панель и трехспицевый руль очень хороши, хотя не обошлось без торчащего сенсорного монитора с диагональю 10,25 дюймов.

Ничего не поделаешь, таковы тренды времени, которые придутся по душе целевой аудитории, миллениалам — молодым людям, родившимся в восьмидесятые и не представляющим мир без гаджетов. У топовой версии ожидается отделка кожей и алюминием.

4. Улучшенная платформа

По некоторым данным, в основу Kia ляжет платформа "Креты", но модернизированная. А, значит, резонно ожидать уровень комфорта повыше или ездовые свойства поинтереснее.

Ожидается, что кроссовер получит более современные двигатели, в частности, наддувную бензиновую "четверку" объемом 1,4 л мощностью 140 л.с., агрегатированную с семиступенчатым преселективным "роботом" с двумя сцеплениями.

5. Цена имени

Взглянув на ценовую политику марки Kia в России, вы увидите, что в базовой комплектации ее моделей дешевле, чем соплатформенные Hyundai. В настоящее время Creta стоит от 957 тысяч рублей. Появись Seltos в России с более привлекательным ценником и за ним наверняка выстроилась бы очередь.

Впрочем, ажиотаж наверняка будет и так, учитывая любовь россиян к марке Kia, эффект новизны и звучное название. Ведь Seltos — производное от имени сына Геркулеса Celtos (Кельт). Маркетологи слегка "модифицировали" древнегреческое имя и заменили первую литеру, которая должна символизировать скорость (Speed) и динамичность (Sportiness). Поколению гаджетоманов понравится.