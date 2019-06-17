У бренда Hyundai проблемы — родственная марка подложила "бомбу" под субкомпактный бестселлер Creta. Взрывная волна дойдет до России.
Имеющихся сведений и изображений паркетник Kia Seltos, который появится на отечественном рынке, достаточно, чтобы ощутить волнение за рыночные позиции Hyundai Creta. Чем он одолеет родственный кроссовер?
1. Более современный продукт
Kia немного опоздала со своим глобальным паркетником размерного класса B — маленький KX3 представлен только на рынке Китая. Предвестником мирового "завоевателя" стал прошлогодний шоу-кар SP Concept и его вторая итерация SP Signature, представленная в начале нынешнего года.
Более поздний старт наверняка позволит Kia учесть ошибки "кузена" и предложить рынку более зрелый и современный продукт, соответствующий ожиданиям целевой аудитории.
В немалой степени путь к сердцам покупателей проложат в том числе опции, освещенное лучами светодиодной оптики. По предварительным данным, автомобиль в зависимости от уровня оснащения получит 18-дюймовые колесные диски, светодиодную настроенческую подсветку, систему кругового обзора, облегчающую парковку, беспроводную зарядку мобильных устройств и проекционный дисплей.
2. Дизайн
Судя по шпионским фотографиям с полностью "обнаженным" автомобилем, Seltos выглядит своеобразно и во многом повторяет предвосхитивший его концепт-кар. На фоне маленького стиляги с "дизайнерской" оптикой и контрастной черной крышей примелькавшаяся Creta выглядит скучноватой скромницей. Другое дело, что внешность перспективной новинки может показаться слишком дерзкой, а местами надуманной.
3. Интерьер для молодых
А вот здесь вопросов, скорее всего, не возникнет — уставшие от скучноватого традиционного кретовского интерьера а-ля Solaris с радостью кинутся в лаконичные и оригинальные недра Seltos. На скетчах минималистичная передняя панель и трехспицевый руль очень хороши, хотя не обошлось без торчащего сенсорного монитора с диагональю 10,25 дюймов.
Ничего не поделаешь, таковы тренды времени, которые придутся по душе целевой аудитории, миллениалам — молодым людям, родившимся в восьмидесятые и не представляющим мир без гаджетов. У топовой версии ожидается отделка кожей и алюминием.
4. Улучшенная платформа
По некоторым данным, в основу Kia ляжет платформа "Креты", но модернизированная. А, значит, резонно ожидать уровень комфорта повыше или ездовые свойства поинтереснее.
Ожидается, что кроссовер получит более современные двигатели, в частности, наддувную бензиновую "четверку" объемом 1,4 л мощностью 140 л.с., агрегатированную с семиступенчатым преселективным "роботом" с двумя сцеплениями.
5. Цена имени
Взглянув на ценовую политику марки Kia в России, вы увидите, что в базовой комплектации ее моделей дешевле, чем соплатформенные Hyundai. В настоящее время Creta стоит от 957 тысяч рублей. Появись Seltos в России с более привлекательным ценником и за ним наверняка выстроилась бы очередь.
Впрочем, ажиотаж наверняка будет и так, учитывая любовь россиян к марке Kia, эффект новизны и звучное название. Ведь Seltos — производное от имени сына Геркулеса Celtos (Кельт). Маркетологи слегка "модифицировали" древнегреческое имя и заменили первую литеру, которая должна символизировать скорость (Speed) и динамичность (Sportiness). Поколению гаджетоманов понравится.