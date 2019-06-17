Виноват в любом случае: власти разъяснили штраф за пропуск пешехода

В интернете разгорелся скандал вокруг штрафных санкций, примененных по отношении к автомобилисту, который предположительно ничего не нарушал, а только пропускал пешеходов. Впрочем, у властей свое видение случившегося.

В среде водителей есть категория убежденных почитателей закона и имеющих железную убежденность в том, что наказания без вины не бывает. В общем, все по Глебу Егоровичу Жеглову . Любой довод эти граждане встречают с олимпийским спокойствием и пугающим безразличием произносят свою излюбленную мантру: "А не надо нарушать!". Доносим до их сведения — иногда рука закона с мечом правосудия может настигнуть того, кто по ряду имеющихся данных может вовсе не являться провинившимся.

Пример тому на странице сообщества "Синие ведерки" в социальной сети Facebook. По имеющейся информации, столичный водитель остановился перед пешеходным переходом на 1-й улице Бухвостова дабы пропустить людей, но был оштрафован за то, что находился в зоне действия знака 3.27 "Остановка запрещена" дольше двух минут. Временной промежуток зафиксирован на фотографиях с камеры "Стрит Фалькон". К изображениям в сообществе есть следующее красноречивое пояснение: "Если водитель пропускает пешехода, то есть останавливается перед зеброй, где остановка запрещена, получает трешник. Если же не пропускаешь пешехода, так как останавливаться запрещено, платишь полторашку дани. Получается, что не пропускать пешеходов выгоднее, а проезд все равно платный".

На произошедшее отреагировал начальник ситуационного центра, замруководителя ЦОДД Александр Евсин. На своей страничке в Facebook он назвал сообщение в "Синих ведерках" ложным обвинением и заявил о правомерности штрафа: "В связи с публикацией претензии к правомерности вынесения постановления о нарушении, проведена проверка. Результат проверки: остановка зафиксирована камерой «Стрит-Фалькон», находящейся на балансе АМПП, постановление о правонарушении вынесено инспектором МАДИ на основании материалов фотовидеофиксации. Автомобиль был оштрафован правомерно — за остановку в зоне запрета стоянки, обозначенной разметкой 1.4 (жёлтая сплошная линия). Остановка продолжалась не менее 2 минут. В доказательство приведён 1 и 2 снимок, сделанный системой видеоконтроля. Две фотографии полностью раскрывают суть. Согласитесь, это совсем не похоже на пропуск пешехода. Это, действительно, была достаточно продолжительная остановка в неположенном месте. Также необходимо напомнить, что при вынесении штрафа за нарушение порядка остановки/стоянки, естественно, учитываются такие обстоятельства, как плотный поток пешеходов, вынудивший водителя надолго прекратить движение, затор и пр. Если будут данные о действительно ошибочных штрафах, то они будут отменены. Но в данном случае, штраф наложен правомерно".

В ответ последовала реакция с другой стороны баррикад — координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов провел анализ изображений, некоторых ситуационных нюансов и обратил внимание общественности на одну важную деталь: "Поскольку водитель обязан пропустить пешеходов, даже если они идут нескончаемым потоком в метро или из метро по нерегулируемому переходу, то для отделения преднамеренной остановки под знаком 3.27, за что и был выписан штраф, от требуемого по ПДД пропуска пешеходов, необходимо изучить видеозапись правонарушения, на которой будет четко видно весь пешеходный переход и часть тротуара".

Увы, записи произошедшего, судя по сообщению в паблике, не оказалось: "По причине отсутствия видеозаписи все штрафы выносятся на основании расположения звезд и настроения инспектора. Ведь на основании этих фотографий с недостаточной для принятия решения информацией никто не может быть уверен в том, что человек нарушил. А ракурс камеры "Стрит Фалькон" не позволяет физически в этом убедиться, кусок перехода просто не попадает в кадр. Казалось бы, при наличии сомнений в виновности, они должны трактоваться в пользу водителя (Конституция РФ). Но нет! Государственная машина всегда настроена на виновность гражданина. Был бы человек — а статья найдется, эта формула перекочевала из прошлого века, где она активно применялась НКВД, в нынешний. Итак, штраф выписан. Но физическое отсутствие полноценных материалов по делу, той же видеозаписи, а также кривой ракурс камеры, полностью лишает водителя права на защиту. Ведь презумпция виновности, которая была введена депутатами одиннадцать лет назад из благих побуждений, заставляет данного водителя доказывать свою невиновность, не рассказывая конкретно, как именно он это должен делать. Просто по умолчанию виновен и докажи обратное. Почему обвиняющая сторона не утруждает себя даже короткий ролик сделать и прислать его водителю?"