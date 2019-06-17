Toyota может выпустить собственный гиперкар за миллион

Компания Toyota и ее спортивное подразделение Gazoo Racing сейчас готовят к трассам чемпионатов по гонкам на выносливость новый прототип, учитывающий изменения технического регламента. Но трековый гоночный автомобиль, который заменит нынешний спортпрототип класса LMP1, может перевоплотиться и в мелкосерийный 1000-сильный гиперкар.

Прототип гиперкара разрабатывается с изрядной опорой на концепт GR Super Sport (на фотографиях), который компания Toyota продемонстрировала еще в январе прошлого года. Предполагается, что построенный в соответствии с новым регламентом гоночный автомобиль получит гибридную силовую установку с электромотором в приводе передних колес.

Однако по тем же новым правилам Мирового чемпионата по гонкам на выносливость (WEC), отдача моторов будет ограничена 750 л.с. — тогда как концепт предполагал использование 1000-сильной установки от нынешнего TS050, как раз вчера одержавшего очередную победу в гонке "24 часа Ле-Мана", а заодно и в упомянутом чемпионате в целом. Но зато не исключено, что именно тысячу "лошадей" получит гражданская версия гоночной машины, которую Toyota планирует выпустить небольшой партией на дороги общего пользования: это связано с требованиями омологации заявленных в соревнования автомобилей.

auto.vesti.ru

Технические подробности пока не раскрываются, но Toyota уже официально заявила, что приступила к разработке и трекового, и дорожного гиперкаров. Первые образцы тестируются сразу в нескольких местах планеты — например, в Кельне и японском Тойота-Сити, где уже приступили к эксплуатации нового тестового трека.

auto.vesti.ru

Вполне возможно, что дорожная модификация гиперкара сохранит не только сверхмощные двигатели, но и дизайн кузова с отчетливыми отсылками к Ле-Ману. Если гиперкар Toyota все же выйдет в свободную продажу, его цена, по слухам, будет исчисляться как минимум шестизначной цифрой, а то и перевалит за 1 млн долларов.