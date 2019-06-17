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Сплошная длиной 40 км привела к коллапсу 

Рамблер + ещё 3 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
40-километровая сплошная линия на трассе между Воронежем и Нововоронежем была нанесена по решению департамента дорожной деятельности Воронежской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Куликова, передает РИА «Новости».
По словам Куликовой, инициатива департамента не была согласована с ГИБДД, в настоящее время проводится анализ данного решения.
Представитель ГИБДД добавила, что решение о нанесении разметки было принято с целью предотвращения ДТП. По ее словам, с 2014 по 2018 годы на этом участке произошло 137 аварий, в которых 45 человек погибли и 228 пострадали. Причиной аварий зачастую становился выезд на встречную полосу.
Ранее воронежские автомобилисты пожаловались на невозможность обгона на участке дороги длиной 40 км, что привело к гигантской пробке.
Бортжурнал , ГИБДД
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