Сплошная длиной 40 км привела к коллапсу

40-километровая сплошная линия на трассе между Воронежем и Нововоронежем была нанесена по решению департамента дорожной деятельности Воронежской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Куликова, передает РИА «Новости».

По словам Куликовой, инициатива департамента не была согласована с ГИБДД , в настоящее время проводится анализ данного решения.

Представитель ГИБДД добавила, что решение о нанесении разметки было принято с целью предотвращения ДТП. По ее словам, с 2014 по 2018 годы на этом участке произошло 137 аварий, в которых 45 человек погибли и 228 пострадали. Причиной аварий зачастую становился выезд на встречную полосу.

Ранее воронежские автомобилисты пожаловались на невозможность обгона на участке дороги длиной 40 км, что привело к гигантской пробке.