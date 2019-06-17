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LADA стала любимым брендом россиян 

Автоновости дня 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сообразно отчёту Think With Гугл, посвященного трендам авто промышленности 2018 года, наиболее возлюбленным брендом россиян стал Lada. И это не единственное его достижение.
Lada занимает первую строку по запросам в Гугл розыске. Верности из-за отметим, собственно что вящий подъем зарекомендовал Kia (+15%), и как что специалисты, это связано с пуском модели Stinger. Фаворит в премиум-сегменте — BMW.
Lada оказался на 1 позиции между брендов масс-маркета и в YouTube: не считая числа поисковых запросов, у русского бренда лидерство по просмотрам. Припомним, собственно что старт продаж обновлённого рода Lada Granta сопровождался кампанией «Держит слово», состоящий из нескольких минифильмов.
Вдогон за Lada идут Тойота и BMW. Специалисты что, собственно чточто при составлении рейтинга предусматривались не лишь только официальные видео, но и ролики юзеров и блогеров. Что не наименее, канал Lada уступил аккаунту Фольксваген по просмотрам и численности подписчиков. И в завершении невозможно не обозначить официальный YouTube-канал Peugeot, который прибавил 19 230%.
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Комментарии5
Бортжурнал , Автоновости , Lada Granta , BMW , Kia , Peugeot , Lada , Toyota , Volkswagen , VolksWagen , Google
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