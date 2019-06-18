Jaguar запускает отзывную кампанию I-Pace

Руководители автомобильной компании Jaguar подтвердили начало глобального отзыва I-Pace, включающего в себя определенные модели авто 2019 и 2020 модельного года.

Общее количество транспортных средств, подлежащих отзыву, составляет 3084 авто. У всех машин выявлены проблемы с электрическим рекуперативным торможением, что может привести к резкому и неожиданному увеличению тормозного пути и, как следствие, к возникновению дорожно транспортного происшествия.

Более того, выявленный факт не позволяет машинам отвечать требованиям Федерального закона о безопасности автомобилей. Точные сроки проведения программы отзыва пока не озвучены. Известно, что все владельцы проблемных машин, установленных по VIN-коду должны будут предоставить свои автомобили в центры официальных дилеров на проведение бесплатных ремонтных работ.

По словам руководителей компании, каждый владелец получит письмо лично. Также руководители компании просят не игнорировать просьбу, в противном случае компания снимает с себя ответственность за работу неисправной системы.

После выполнения всех работ машины пройдут проверку на соответствие требованиям безопасности и будут возвращены владельцам.