Могут ли сотрудники ДПС оштрафовать пассажиров

Сотрудники службы ДПС , в случае выявления нарушений, имеют право оштрафовать не только водителей, но и пассажиров. Причем касается это как впереди, так и сзади сидящих граждан. Причиной тому опасность, которой потенциально подвергаются безответственные пассажиры.

Неприятные последствия. В случае аварии сидящие на переднем сиденье пассажиры рискуют получить перелом позвоночника, так как при ДТП подушка безопасности сильно вдавит тело в кресло, ударив по голове. С сидящими сзади непристегнутыми людьми ситуация будет обстоять еще серьезнее. Кроме того, что они получат травмы сами, нанесут их и сидящему впереди, в том числе водителю авто.

Все объясняется простыми физическими законами. Все тела при столкновении в несколько раз увеличивают свою массу. Если задний пассажир весит 70 килограммов, в случае ДТП на тело и кресло водителя и впереди сидящего с учетом, что машина будет полной, обрушится около 3 тонн груза. Такую нагрузку человеческое тело ровно, как и кресло, естественно, выдержать не сможет.

Законодательство. В Правилах дорожного движения есть пункт, четко разъясняющий ситуации с применением ремней безопасности. Пункт 2.1.2 гласит: Водитель, при езде на машине, должен быть пристегнут ремнями безопасности.

Пассажиры на переднем и задних сиденьях должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

При езде на мотоцикле на голове едущих должны быть мотошлемы. В Правилах дорожного движения есть пункт, четко разъясняющий ситуации с применением ремней безопасности. Пункт 2.1.2 гласит:

За нарушение правил предусмотрено наказание в виде штрафа в 1000 рублей, о чем говорится в статье 12.6 Кодекса об административных правонарушениях. Что касается пассажиров, то они должны будут оплатить 500 рублей по статье 12.29 КоАП РФ. Если пассажиров несколько, заплатить должен будет каждый.

При нарушении правил перевозки детей, гражданина обяжут заплатить государству 3000 рублей — для водителя, 25 000 рублей — для должностных лиц и 100 000 рублей — для юридических лиц.

Итог. Большинство водителей пренебрегают правилами безопасности, особенно касательно ремней безопасности. Также беспечно считают и пассажиры, ведь они редко несут ответственность за нарушения на дороге. На деле сотрудники дорожной службы имеют право оштрафовать не только владельцев транспортных средств, но и сидящих рядом граждан. Единственный выход избежать негативных последствий — соблюдать правила при езде.