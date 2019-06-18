Почему дорожают автомобили с пробегом

Спрос на рынке подержанных машин падает, а вот стоимость таких авто возрастает. Но не обращая внимания на данный факт, это не уменьшает число покупателей, ведь не все автомобилисты могут себе позволить приобрести новый автомобиль из салона.

Цена выше — скидка больше. По подсчетам, за май месяц текущего года, средняя цена на подержанный автомобиль составляет 635 000 рублей, это эквивалентно почти 9 900 долларам. К слову, средняя цена в текущем году выше на 4%, чем в ушедшем.

Стоимость авто с пробегом массовых брендов увеличилось на 7% до 485 000 рублей, а стоимость автомобиль премиум-класса возросла на 4,5% до 1 316 000 рублей.

Есть догадка, что машины на рынке будут увеличиваться в стоимости и дальше. Это связано с продолжающимся ростом цен на первичном автомобильном рынке, а также повышением спроса на б/у автомобили.

"Вторичку" кризисом не спугнешь. Продажи падают не только на свеженькие авто, но и на «бывшие в употреблении». В прошедшем месяце их продажи упали на 12% до 428 тысяч единиц.

Имеется предположение, что за текущий год продажи подержанных авто будут больше, чем у ушедшем году на 1%. А в грядущие годы вторичный автомобильный рынок будет увеличиваться по 2% в год. Это говорит о том, что первичный рынок понесет колоссальные убытки.

Хотя уменьшение спроса на вторичку возможен только по одной из двух причин: первое — прибыль населения увеличиться в 2 раза и они смогут приобретать новые автомобили, и другое — цена на новые автомобили упадет до уровня подержанных.

По следам былой популярности. Сильно увеличивается спрос на авто с пробегом из-за того, что они являются бестселлерами на первичном автомобильном рынке. Пример — Сильно увеличивается спрос на авто с пробегом из-за того, что они являются бестселлерами на первичном автомобильном рынке. Пример — Hyundai Solaris. С января по май текущего года продажа этого авто на вторичном рынке увеличилась почти на 10%, именно по этой причине вошла в топ самых продаваемых иномарок на рынке подержанных авто. Но все равно самым популярным автомобилем был, есть и остается Ford Focus

Кроме этого, среди самых популярных иномарок на рынке б/у автомобилей можно встретить не только Hyundai Solaris и Ford Focus.

Итог. В конце можно подвести итог, что владельцам автомобилей, продающие свои машины на вторичном рынке, выгодно поднимать стоимость на продаваемый автомобиль по весьма очевидной причине — новые автомобили приобретать дорого. Поэтому автолюбителю проще приобрести тот же самый Hyundai Solaris с пробегом по меньшей цене, нежели тратить большую сумму на приобретение нового автомобиля такой же модели в дилерском центре.