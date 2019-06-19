Мошеннические схемы при подставном ДТП

Все большую популярность получают разные схемы мошенников, которые оформляют на себя автомобили и страховку, а затем специально устраивают ДТП, чтобы получить деньги у жертвы.

Есть несколько признаков такого рода аферы.

Свой человек. Зачастую покупают уже подержанный автомобиль, а оформить страховку на него помогают свои люди. Техосмотр выдается сразу при заключении страхового договора, а проверять машину в таком случае на предмет безопасности никто не будет.

Когда все документы получены, внешний вид машины маскируют, чтобы она максимально походила на новую, так выплата от жертвы окажется больше.

По данным работников страховых компаний, десятая часть всех аварий приходится именно на аферы мошенников.

Договориться без свидетелей. Обычно схема действий мошенников похожа. Жертва сама не понимает, как произошло ДТП, а затем "пострадавший" начинает предлагать следующие действия: Не испортить страховую историю,

Договориться без свидетелей,

Не привлекать комиссаров и работников ДПС,

Заплатить ущерб на месте,

Не потерять скидку за безаварийную езду. Обычно схема действий мошенников похожа. Жертва сама не понимает, как произошло ДТП, а затем "пострадавший" начинает предлагать следующие действия:

Также может быть и по-другому. К примеру, на машину из ниоткуда бросается пешеход с криками, что его сбили. Тут же к водителю подходит "сочувствующий" и начинает предлагать все решить на месте, оплатить якобы полученные повреждения и разойтись без свидетелей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в таком случае нужно предложить пострадавшему вызвать скорую и полицию, скорее всего, это отпугнет его, и афера не удастся.

Уберечься от мошенников. Действенное решение — оформить ДТП по правилам, сразу же вызвав сотрудников ДПС.

Если участники аварии решили договориться по Европротоколу, нужно привлекать обязательно сторонних лиц. Лучше всего, если это будет аварийный комиссар. Вызывать нужно самому, не принимая предложения с другой стороны, так как под видом работника ведомства может также оказаться мошенник.

Итог. Учитывая уровень аварий на дороге, мошенники постоянно разрабатывают новые схемы по заработку денег на водителях. Чтобы уберечь себя и свои нервы, не стоит игнорировать в случае ДТП сотрудников дорожной службы. Деньги, уплаченные мошенникам, вернуть не удастся, а заявление в полицию вряд ли поможет.