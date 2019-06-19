Названы самые медленные автомобили

То, что на дворе двадцать первый век, еще не означает, что все вокруг передвигается с космической скоростью. Эксперты интернет-портала usedcars.ru представили рейтинг автомобильных "черепах" в плане скорости.

Первое место досталось модели Peel P50, паспортная скорость которой заявлена на уровне 61 км/ч. Реально же до такой скорости машина разогнаться не может.

На втором месте — Peugeot 106. Обсуждаемая модель оснащается 1,4-литровым агрегатом. При этом для того, чтобы данной машине разогнаться до 100 км/ч понадобится около 21 секунды.

Номер три в рейтинге — индийский автомобиль Hindustan Ambassador . В моторной линейке модели имеется два агрегата. Первый — 1,8-литровый бензиновый мотор на 75 л.с. Второй — полуторалитровый дизель на 32 л.с. С первым мотором автомобиль до "сотки" разгоняется целых 29 секунд, а со вторым — вообще не может преодолеть этот порог, т.к. максимальная скорость авто с таким агрегатом — 95 км/ч.

На четвертом месте — электрокар Renault Twizy , максимум скорости которого зафиксирован на отметке 81 км/ч.

Замыкает пятерку медленных авто еще один французский автомобиль на электротяге MIA, который до отметки 100 км/ч разгоняется полминуты.