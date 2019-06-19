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Обновленный Skoda Kodiaq впервые сфотографировали на дороге 

Motor.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Motor1
Motor1 опубликовал партию снимков закамуфлированного «Кодьяка», пережившего плановый рестайлинг. Судя по логотипам на кузове и дизайну дисков, Skoda тестирует версию Sportline.
Следом за «Супербом» Kodiaq получил светодиодные матричные фары, а расположение камуфляжной пленки указывает на новые бамперы, радиаторную решетку и задние фонари с динамическими указателями поворота. Последние, по всей видимости, были позаимствованы у «младшей» модели Kamiq.
По неофициальным данным, Kodiaq 2020 года может получить новый двигатель — фольксвагеновский двухлитровый турбодизель TDI Evo. Аналогичный мотор ранее получил Volkswagen Passat, с которым «Кодьяк» разделит и подзаряжаемую гибридную силовую установку суммарной мощностью 218 лошадиных сил. В ее состав входит электромотор и бензиновый двигатель объемом 1,4 литра. На одной электроэнергии гибрид способен проехать до 55 километров.
Скорее всего, на ближайшем крупнейшем автосалоне в Франкфурте обновленный Kodiaq не покажут, так как центральное место на стенде должна занять новая Skoda Octavia. Вероятно, дебюта кроссовера придется ждать до весны 2020 года.
Источник: Motor1.com
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Бортжурнал , Volkswagen Passat , Skoda Kodiaq , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda
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