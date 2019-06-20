«А дышать можно?»: автомобилисты о новом штрафе

Автолюбители в соцсетях негативно отреагировали на предложение правительства России штрафовать водителей, которые бесплатно проезжают по платным дорогам.

Сегодня стало известно, что правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов в размере 2,5 тыс. рублей за несанкционированный проезд по платной дороге. Санкция нужна для запуска системы freeflow, позволяющей отказаться от шлагбаумов на пунктах взимания платы, сообщает «Коммерсант».

Пользователи соцсети «ВКонтакте» резко высказались по поводу нового штрафа и платных дорог.

«Альтернативные скоростные дороги к морю — ахахахахаха. Реконструируют старые, поставят пункты оплаты, на этом все и закончится и никто слова не скажет против!» — написал Денис Баранов. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«И штраф до полной конфискации с тех кто должен был построить дороги, но не построил, и с их родственников и близких друзей», — предложил Иван Роземблюм.

«Ликвидировать платные дороги и проблем таких не будет», — нашел решение Алексей Пискарев.

Пользователи соцсети также задумались о том, какие услуги им будут предложены на платной дороге, и что будет, если покрытие окажется некачественным, сообщило издание «URA.RU», процитировав комментарии.

«А если сломался, колесо проколол, запаски нет. Услуги эвакуатора кто оплачивать будет, если я заплатил за этот участок дороги?» — задался вопросами Сергей Липчанин.

«Тогда обратно: если на платной дороге образовывается затор с ожиданием для каждого участника движения более пяти минут или яма, то уплаченная сумма за проезд возвращается в двукратном размере», — предложил Олег Ермаков.

Некоторые пользователи соцсетей сочли, что платить за проезд по дороге — абсурд.

«А ходить, не заплатив, можно или тоже штраф?» — возмутилась Анна Юрьева.