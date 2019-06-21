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Назван самый качественный автомобиль 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Авторамблер
Автомобили корейской марки Genesis второй год подряд возглавили рейтинг самых надежных и качественных машин в мире, который составляется компанией J. D. Power and Associates.
На второе место компания поместила автомобили Kia, на третье — Hyundai. Также в пятерку лидеров вошли автомобили марок Ford и Lincoln. Самыми худшими оказались Jaguar, Land Rover и Mitsubishi. Наиболее популярным брендом на массовом рынке пятый год подряд стал Kia.
Компания оценивает надежность и качество автомобилей по количеству дефектов на 100 автомобилей, выявленных в течение первых трех месяцев их использования. Так, на 100 машин Genesis в среднем пришлось 63 выявленные проблемы, а на автомобили Jaguar — 130.
Рейтинг составлен на основании опроса более чем 76 тысяч отзывов американских автовладельцев, которые приобрели новые автомобили. В рамках исследования они ответили на 233 вопроса об эксплуатации своих автомобилей.
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Комментарии3
Бортжурнал , ДТП , Тест-драйвы , Hyundai , Jaguar , Lincoln , Kia , Rover , Mitsubishi , Land Rover , Ford
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