Назван самый качественный автомобиль

Автомобили корейской марки Genesis второй год подряд возглавили рейтинг самых надежных и качественных машин в мире, который составляется компанией J. D. Power and Associates.

На второе место компания поместила автомобили Kia , на третье — Hyundai . Также в пятерку лидеров вошли автомобили марок Ford Lincoln . Самыми худшими оказались Jaguar , Land Rover Mitsubishi . Наиболее популярным брендом на массовом рынке пятый год подряд стал Kia.

Компания оценивает надежность и качество автомобилей по количеству дефектов на 100 автомобилей, выявленных в течение первых трех месяцев их использования. Так, на 100 машин Genesis в среднем пришлось 63 выявленные проблемы, а на автомобили Jaguar — 130.

Рейтинг составлен на основании опроса более чем 76 тысяч отзывов американских автовладельцев, которые приобрели новые автомобили. В рамках исследования они ответили на 233 вопроса об эксплуатации своих автомобилей.