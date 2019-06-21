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Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире 

Москва24 + ещё 7 1 час назад
Фото: Авторамблер
Американское агентство J. D. Power опубликовало рейтинг самых надежных автомобилей. Тройку лидеров составили корейские марки.
Самым надежным брендом в этом году признан Genesis — премиум-подразделение корпорации Hyundai. Следом за ним расположились Kia и Hyundai.
Четвертое и пятое места заняли Ford и Lincoln. Из японских авто в Топ-10 вошли Nissan, Toyota и Lexus. Лучшие среди немецких марок — Mercedes-Benz и Porsche — на 16 и 17 позициях.
Эксперты отмечают, что за последний год многие автопроизводители не смогли улучшить уровень надежности своих новых моделей.
Основная ставка была сделана на внедрение новейших систем. В частности, на новых функциях мультимедиа.
Ранее эксперты назвали автомобили, которые приносят владельцам больше удовольствия. Согласно результатам опроса, первое место занял Land Rover.
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Бортжурнал , Тест-драйвы , Hyundai , Nissan , Lincoln , Kia , Lexus , Toyota , Rover , Porsche , Land Rover , Mercedes-Benz , Ford
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