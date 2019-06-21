Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Американское агентство J. D. Power опубликовало рейтинг самых надежных автомобилей. Тройку лидеров составили корейские марки.

Самым надежным брендом в этом году признан Genesis — премиум-подразделение корпорации Hyundai . Следом за ним расположились Kia и Hyundai.

Toyota и Четвертое и пятое места заняли Ford Lincoln . Из японских авто в Топ-10 вошли Nissan Lexus . Лучшие среди немецких марок — Mercedes-Benz Porsche — на 16 и 17 позициях.

Эксперты отмечают, что за последний год многие автопроизводители не смогли улучшить уровень надежности своих новых моделей.

Основная ставка была сделана на внедрение новейших систем. В частности, на новых функциях мультимедиа.