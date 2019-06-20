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Свежий рейтинг надежности: корейские бренды обогнали всех 

Motor.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: Авторамблер
Американское агентство J. D. Power опубликовало список компаний, которые выпускают самые надежные и качественные модели. Genesis, Kia и Hyundai оказались выше японских и европейских брендов.
Рейтинг был составлен на основе данных о проблемах, на которые жаловались водители в первые три месяца владения. Реже всего автомобилисты ругали модели Genesis — на 100 машин было заявлено всего о 63 проблемах. На втором месте оказалась Kia, а замыкает первую тройку Hyundai. Следом идут американские компании: Ford, Lincoln и Chevrolet. Японские бренды Toyota и Lexus закрепились на седьмой и восьмой позициях соответственно. У всех перечисленных марок результат лучше, чем в среднем по отрасли: 93 выявленные проблемы на 100 автомобилей.
Внизу рейтинга разместилась «немецкая тройка» Mercedes, Audi и BMW, а также Volvo и Volkswagen. Замыкают список Land Rover и Jaguar.
Эксперт J. D. Power Дейв Сарджент считает, что автоконцернам следует уделять особое внимание мультимедийным системам и ассистентам вождения. На сегодняшний день именно корейские бренды являются лидерами в этих сферах, чем и объясняется их первенство в рейтинге качества и надежности.
Вместе с тем Сарджент отметил тенденцию к улучшению информационно-развлекательных систем у всех брендов по сравнению с прошлым годом. Во многом это связано с тем, что компании следуют тренду на простые в использовании и интуитивно понятные медиасистемы.
Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются владельцы только что приобретенных машин, Сарджент делит их на несколько категорий. К первой относятся локальные проблемы, вроде выхода из строя фары, ко второй — трудности с голосовым управлением, а к третьей — переоцененные водителем возможности полуавтономных систем. При этом в целом процент жалоб на новые автомобили снизился за десять лет на 14%.
Источник: J. D. Power
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Бортжурнал , Hyundai , Volvo , Jaguar , Lincoln , Audi , Chevrolet , BMW , Kia , Lexus , Toyota , Volkswagen , Rover , Land Rover , Ford
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