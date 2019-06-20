Названы автомобили, которые не интересуют угонщиков

Специалисты «АльфаСтрахования» составили рейтинг наименее угоняемых моделей. В список попали только те машины, у которых соотношение числа угнанных к общему количеству застрахованных составляет 0 процентов.

По словам представителей компании, чаще всего автомобили угоняют на заказ или для разбора на запчасти. В первом случае преступники выбирают дорогие иномарки, а во втором — самые популярные модели массового сегмента, в том числе отечественные автомобили. А отсутствие интереса у похитителей к перечисленным машинам косвенно отражает ситуацию на черном рынке.

Ранее британский исследовательский центр Thatcham Research протестировал 11 автомобилей на предмет защищенности от удаленного взлома. Сложнее всего оказалось получить доступ к Audi e-tron, Jaguar XE, новый Land Rover Evoque и Mercedes-Benz B-Class, а самым слабым звеном стал Suzuki Jimny . У последнего нет даже базовых систем защиты — ни противоугонки, ни секреток на колесах.

Источник: АльфаСтрахование