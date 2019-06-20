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Названы автомобили, которые не интересуют угонщиков 

Motor.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Специалисты «АльфаСтрахования» составили рейтинг наименее угоняемых моделей. В список попали только те машины, у которых соотношение числа угнанных к общему количеству застрахованных составляет 0 процентов.
По данным страховщика, угонщики не интересуются кроссовером Volkswagen Tiguan, а также Skoda Rapid и Volvo XC60. Эти модели занимают первые три строчки рейтинга. Следом идут Lada XRay, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, Lada Kalina, Chevrolet Niva и Renault Kaptur.
По словам представителей компании, чаще всего автомобили угоняют на заказ или для разбора на запчасти. В первом случае преступники выбирают дорогие иномарки, а во втором — самые популярные модели массового сегмента, в том числе отечественные автомобили. А отсутствие интереса у похитителей к перечисленным машинам косвенно отражает ситуацию на черном рынке.
Ранее британский исследовательский центр Thatcham Research протестировал 11 автомобилей на предмет защищенности от удаленного взлома. Сложнее всего оказалось получить доступ к Audi e-tron, Jaguar XE, новый Land Rover Evoque и Mercedes-Benz B-Class, а самым слабым звеном стал Suzuki Jimny. У последнего нет даже базовых систем защиты — ни противоугонки, ни секреток на колесах.
Источник: АльфаСтрахование
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