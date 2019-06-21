Названы самые неугоняемые автомобили

«Автомобили чаще всего угоняют для разбора или на заказ. Обычно в первом случае выбираются более дешевые марки, во втором — более дорогие. Пониженный интерес угонщиков к автомобилю косвенно отражает ситуацию на черном рынке», — рассказал директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахования» Илья Григорьев

Как отметили в компании, список составлен на основе соотношения числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании «АльфаСтрахование» авто данной марки. У всех попавших в него марок автомобилей частота угонов составляет 0%.