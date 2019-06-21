Кроссовер Volkswagen Tiguan — самый неугоняемый автомобиль в России. Также среди аутсайдеров по числу угонов числятся Skoda Rapid и Volvo XC40. К такому выводу, ссылаясь на собственный рейтинг самых непопулярных у угонщиков машин, пришли специалисты страховой компании «АльфаСтрахование».
Следом за Skoda Rapid и Volvo XC40 в пятерку самых неугоняемых машин в России также вошли Lada XRay и Volkswagen Touareg. Также популярностью у угонщиков не пользуются Audi Q5, BMW X3, Lada Kalina, Chevrolet Niva и Renault Captur.
«Автомобили чаще всего угоняют для разбора или на заказ. Обычно в первом случае выбираются более дешевые марки, во втором — более дорогие. Пониженный интерес угонщиков к автомобилю косвенно отражает ситуацию на черном рынке», — рассказал директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахования» Илья Григорьев.
Как отметили в компании, список составлен на основе соотношения числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании «АльфаСтрахование» авто данной марки. У всех попавших в него марок автомобилей частота угонов составляет 0%.