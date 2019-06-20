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В российских «Шкодах» нашли дефект 

Motor.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Ремонтная кампания чешского бренда затрагивает 24 экземпляра Octavia, Superb и Kodiaq, который были проданы в стране в 2018–2019 годах. У них нашли проблему с подушками безопасности.
Выяснилось, что подушка безопасности водителя в некоторых автомобилях в случае срабатывания может надуться недостаточно быстро. В рамках отзыва подушку бесплатно заменят на новую.
Днем ранее в ремонт направили почти 200 экземпляров Chevrolet Camaro и Corvette, которые россияне купили в период с 2016 по 2018 год. В этих автомобилях может выключиться электрический усилитель рулевого управления, причем в одних случаях потеря электроусиления длиться весь цикл зажигания, а в других — возвращается после перезапуска двигателя. На указанных спорткарах заменят рулевую рейку в сборе.
Источник: Росстандарт
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