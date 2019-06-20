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101-й бензин: стоит ли им заправлять свой автомобиль 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
На многих крупных автозаправочных станциях появился новый вид бензинового топлива марки АИ-101.
Следует разобраться, для каких машин предназначено это топливо и есть ли необходимость заправлять им бюджетные автомобили?
Выбор октанового числа. Все автопроизводители не обязывают водителей заправлять свой автомобиль каким-то конкретным видом бензина. Есть только общие рекомендации о том, что некоторые производители рекомендуют заправлять автомобиль бензином не ниже АИ-92, а кто-то и вовсе не ниже 95. В дальнейшем автомобилисты уже сами принимают решение какое топливо пойдет в их бензобак.
Пару лет назад на АЗС появилось топливо с октановым числом 100. А сейчас и вовсе появилась марка АИ-101. Стоимость его конечно высоковата — 69 рублей за литр.
Что это за продукт? Продукт весьма расхваливают производители. Они обещают, что у вас увеличится мощность, снизится расход топлива, увеличится ресурс мотора, да еще и волшебным образом оно поможет очистить мотор от нагара и шлаков.
Подобные слова какие-то весьма подозрительные, ведь мощность мотора нельзя увеличить при помощи бензина. Но увы, большинство автомобилистов ведутся на подобную рекламу и заправляют свои машины топливом с высоким октановым числом, после чего ждут, что их «железный конь» поедет быстрее.
По результатам замера производительности, если заправлять обычный автомобиль бензином с октановым числом АИ-101, то никакого увеличения мощности нет. А расход топлива не меняется в меньшую сторону.
Итог. На основе имеющейся информации можно сделать заключение, что и новое топливо не выработает у вашего автомобиля резвости и экономичности. Поэтому новое топливо рассчитано для мощных турбированных двигателей, которые очень чувствительны к чистоте топлива. А если вы захотите заправить имеющимся бензином свою бюджетную легковушку, то это банальная трата денег.
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Бортжурнал
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