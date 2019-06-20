Почему чадят дизельные авто и как это исправить

Порой клубы черного дыма из выхлопной трубы могут напугать любого водителя, особенно новичка.

Прежде чем грешить на авто, необходимо разобраться, по какой причине это происходит у дизельных двигателей.

Итак, условие. Машина неожиданно для вас без всяких причин, посторонних звуков и рывков, выпускает клубы черного дыма, словно начался пожар. Но спустя некоторое время всё возвращается на свои места — машина едет аккуратно, не «загрязняя» черным дымом воздух.

Причины. Первое решение этой проблемы — необходимо прочистить сажевый фильтр, который необходим в автомобиле для «задержания» сажи от сгорания дизеля. Фильтр, увы, весьма дорогой, его замена обойдется вам в стоимость около 50 000 рублей. Но большинство автомобилей оснащены собственной системой очистки.

Если сажевый фильтр уже забит, то датчик передает сигнал на систему EGR (рециркуляции отработанных газов) и очищает самостоятельно забитые соты фильтра от сажи.

Если же у автомобиля отсутствует эта система, то следует съездить на СТО, где вам самостоятельно очистят фильтр. Как это происходит? К автомобилю подключается компьютер, после чего он сам сделает всю работу. Машина покоптит минут 20, зато фильтр очистится.

Если не проводить регулярную очистку фильтра, то впоследствии потратите много денег на ремонт двигателя.

Но не всегда черные клубы дыма — это последствия загрязненного фильтра. Это могут быть банальные проблемы с мотором, которые срочно придется устранять. Одна из таких проблем — топливо в цилиндрах двигателя не сгорает полностью. А это в свою очередь может произойти из-за нехватки воздуха.

Еще одна причина — черные клубы дыма из-за плохого качества дизельного топлива. Здесь вам придется выкачать всё некачественное горючее, либо добавить в топливный бак специальных присадок. Увы, последний метод приведет к загрязнению сажевого фильтра. Но это лучше, нежели ехать на СТО для чистки бака топлива и магистралей.

Третья причина дыма — неполадки в работе турбины. Порой достаточно просто вернуть на место соскочивший патрубок, ведь его поправить не составляет труда. А потом езжайте дальше.

Самой распространенной причиной также выступает неисправная работу форсунок, ТНВД, цилиндропоршневой группы. Тут вас ждет долгий и дорогостоящий ремонт, либо замена двигателя на контрактный.

Вывод. В любом случае, эксплуатируйте автомобиль, изучив его полностью. Порой простая книжка по эксплуатации автомобиля поможет вам решить возникающие проблемы самостоятельно, не тратя деньги на СТО.