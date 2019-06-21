Принцип работы системы «спасение из плена» у Mercedes-Benz

С каждым годом автомобильные технологии развиваются, и автолюбители не успевают за ходом событий.

Технологии создаются для того, чтобы облегчить времяпровождение за рулем, сделать поездку более комфортной, а также помочь водителю в трудных ситуациях. Бывают такие случаи, когда вы застряли на своем автомобиле, а помочь некому, и тогда к вам помогут новые вспомогательные системы.

Немецкая компания Mercedes-Benz внедрила новую технологию «спасение из плена» в кроссовер GLS-Class. В общем данную модель можно назвать одной из самых «умных» среди представителей на авторынке, так как количество технологических новшеств удивляет.

Кроссовер входит в люкс класс, но производители внедрили в него одну из ТОП технологий для внедорожников. «Спасение из плена» поможет водителю справиться со многими ситуациями: когда автомобиль застрял в снегу, в грязи, а также функция полезна для любителей прокатиться по песку и дюнам.

E-Active Body Control сочетается с гидравлической подвеской и аккумулятором (48В), что увеличивает эффективность данной системы. Все это помогает настроить клиренс и подвеску заблаговременно, чтобы преодолеть препятствия.

Но если получилось так, что вы застряли, то здесь будет полезной система «спасение из плена», которая за счет небольших колебаний (раскачка) автомобиля запросто выберется. Полезно это будет, когда вы застряли вдали от людей и вам помощи придется ждать.

Более детально это работает так. Автомобилю, который «зарылся» всеми колесами в мягкий грунт, снег тяжело будет (иногда невозможно) выбраться. Когда колеса прокручиваются в холостую, следует включить данную систему. После включения подвеска начинает ходить вверх-вниз, что создает цепкость с поверхностью. Далее вам следует начать движения и на малой скорости выбраться.

Но это нововведение не будет столь полезным в городской черте, если не брать в расчет зимние периоды. «спасение из плена» понравится любителям системы внедорожной езды, также это будет нужно тем, кто часто выезжает на рыбалку, охоту, жителям деревень, где зачастую качество дорожного покрытия и своевременность уборки снега далеки от идеала.

Итог. В конце можно сказать, что в будущем хотелось бы, чтобы больше автомобилей получили такое внедрение. Единственное это то, что не каждый сможет позволить себе автомобиль с такой комплектацией, система «спасение из плена» не из дешевых. Можно сказать что Mercedes-Benz GLS-Class настоящий внедорожник. И те, кто купят данную комплектацию, могут смело отправляться покорять труднопроходимые места., но для тех, кто не планирует часто выезжать в подобную местность, стоит подумать и соотнести, как часто вы будете пользоваться этой разработкой.