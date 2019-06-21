Названы самые качественные автомобили 2019 года

Авторитетное исследовательское агентство JD Powers опубликовало результаты нового исследования, посвященного качеству и надежности новых автомобилей. Результаты оказались неожиданными.

В опросе приняли участие более 76 тысяч респондентов-владельцев автомобилей не старше 3 месяцев, которые отвечали на вопросы о количестве обращений на сервисные станции и общей удовлетворенности качеством изготовления по самым разным направлениям. Рейтинг составлялся, соответственно, по числу зафиксированных проблем на каждые 100 автомобилей-участников.

Исследователи отмечают, что впервые с 2014 года ситуация с качеством по сравнению с опросом прошлого года не улучшилась, а осталась на сопоставимом уровне. Отмечен прогресс в развитии мультимедийных систем, но названы также и традиционные проблемы — в их числе дефекты ЛКП, шумы в подвеске и загорающаяся по необъяснимым причинам контрольная лампа check engine. 13 брендов-участников опроса продемонстрировали улучшение результатов, а 18 сдали позиции.

В итоге самым меньшим количеством обращений к сервисменам похвалились владельцы автомобилей бренда Genesis: всего 63 на каждую сотню автомобилей, причем Genesis G70 назван еще и самым надежным новым автомобилем в своем классе. На втором месте — компания Kia с результатом 70/100, причем этот бренд попадает в топы опроса JD Power уже пятый год подряд. Третья позиция была отдана компании Hyundai . Таким образом, в опросе американской консалтинговой компании тройку призеров составили бренды корейского альянса Hyundai-Kia, обойдя япнские марки — былых обладателей репутации самых надежных машин. Стоит также отметить, что автомобили альянса так или иначе участвуют в Топ-3 в пяти классах "личного зачета" среди конкретных моделей.