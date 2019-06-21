Volkswagen Tiguan и Jeep Compass познаются в сравнении

В современном мире все люди гонятся за комфортом и практичностью. Особенно если говорить об автомобилях. Речь пойдет о двух машинах, которые для простого обывателя будут однотипными, а для истинных ценителей выступят весьма респектабельными.

Volkswagen Tiguan и Jeep Compass — два автомобиля, первый из которых уже входит в пятерку самых популярных SUV на территории страны, а второй только появляется на наших дорогах. Но оба привлекают внимание, оба его заслуживают.

Интерьер. При оценке салона следует руководствоваться не только своими пристрастиями, но также и функциональностью автомобиля.

В этом случае истинным примером станет Volkswagen Tiguan. Салон внедорожника солидный и удобный, у него есть многофункциональный руль, впечатляющая интерактивная приборная панель с 12,3-дюймовый дисплеем, дисплей мультимедиа диагональю 8 дюймов, суженные ассиметричные дефлекторы, система 4Motion Active Control для переключения между режимами трансмиссии.

А вот при создании Jeep Compass всё же дизайнеры особо не потрудились. Сделали все простенько. Центральную консоль в Compass явно перегрузили, в ней самый настоящий хаос. Неудобно расположены кнопки управления климат-контролем. Но если говорить про дисплей мультимедиа, то здесь он больше — 8,4-дюймовый.

Водительские сиденья удобны в обеих машинах.

Объем багажного отделения по паспорту измеряется двумя цифрами — со сложенными спинками и без. Так в Volkswagen Tiguan объем багажного отделения со сложенными спинками составляет 1655 литров, без сложенных — 615 литров. У Jeep Compass всё немного меньше — 1552 и 368 литров соответственно.

Богатый подкапотный мир. Обе машины имеют систему полного привода и бензиновый мотор мощностью 150 л.с. Только вот у Jeep Compass это двигатель объемом 2,4 литра, а у Volkswagen это 1,4. Оба автомобиля на АКПП, но у первого это девятиступенчатая КПП, а у второго шестиступенчатая.

Jeep Compass прекрасен в управлении — отличная шумоизоляция, прекрасная подвеска, удобный руль. А вот Volkswagen Tiguan немного отстает в этом плане. Хотя даже если он и проигрывает Jeep Compass, то весьма незначительно.

Вывод. Несмотря на то, что народ уже давно выбрал для себя любимцем Tiguan, это совсем не значит, что он идеален. Он даёт сбои, особенно это касается турбомотора и АКПП.

В целом, это не повод переплачивать за Jeep Compass почти 100 000 рублей. Если же и говорить про ценник, то Volkswagen Tiguan в комплектации Offroad будет стоить минимум 1 900 000 рублей. А Jeep Compass стартует от 2 150 000 рублей.