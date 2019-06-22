Названы самые неугоняемые авто

Наименее популярные среди российских угонщиков автомобили — « Фольксваген Тигуан», « Шкода Рапид» и « Вольво ХС60». Об этом свидетельствует статистика «АльфаСтрахования»

Компания проанализировала обращения по причине угона, которые в течение 2018 года получила от своих застрахованных по каско клиентов. Количество обращений было сравнено с общим числом застрахованных машин конкретной марки.

В итоге был составлен рейтинг самых неугоняемых транспортных средств. 10-е место в нем заняло « Рено Каптюр», девятое — « Шевроле Нива», восьмое — « Лада Калина», седьмое — « БМВ Х3», шестое — « Aуди Q5», пятое — « Фольксваген Туарег», четвертое — «Лада Икс-рэй», третье — «Вольво ХС60», второе — «Шкода Рапид», первое — «Фольксваген Тигуан».