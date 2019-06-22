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Названы самые неугоняемые авто 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Фольксваген
Наименее популярные среди российских угонщиков автомобили — «Фольксваген Тигуан», «Шкода Рапид» и «Вольво ХС60». Об этом свидетельствует статистика «АльфаСтрахования».
Компания проанализировала обращения по причине угона, которые в течение 2018 года получила от своих застрахованных по каско клиентов. Количество обращений было сравнено с общим числом застрахованных машин конкретной марки.
В итоге был составлен рейтинг самых неугоняемых транспортных средств. 10-е место в нем заняло «Рено Каптюр», девятое — «Шевроле Нива», восьмое — «Лада Калина», седьмое — «БМВ Х3», шестое — «Aуди Q5», пятое — «Фольксваген Туарег», четвертое — «Лада Икс-рэй», третье — «Вольво ХС60», второе — «Шкода Рапид», первое — «Фольксваген Тигуан».
Частота угонов каждой из марок, вошедших в рейтинг, составила менее 1%. Директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахования» Илья Григорьев считает, что пониженный интерес угонщиков к этим машинам косвенно отражает ситуацию на черном рынке.
Комментарии
Бортжурнал , Volvo , Audi , Chevrolet , BMW , Lada , Lada Kalina , Volkswagen , Renault , Skoda , Илья Григорьев , Альфастрахование , VolksWagen
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