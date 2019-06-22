Июньский разгон: как могут измениться цены на бензин летом

Розничные цены на бензин и дизель замедляют рост после трёх недель заметного подорожания. Эксперты отмечают, что повышение стоимости связано с изменением ситуации на мировом рынке, а также с повышением спроса на топливо в летний сезон. При этом аналитики подчёркивают, что увеличение цен на горючее находится в пределах инфляции и не нарушает соглашение между правительством и нефтяниками. Как могут измениться расценки на АЗС до конца лета — в материале RT.

В начале лета ситуация с розничными ценами на бензин вновь привлекла внимание общественности и представителей власти. После нескольких месяцев относительного затишья стоимость топлива на АЗС за последние четыре недели выросла на 39 копеек. Такие данные приводит Росстат . Причём это произошло в условиях действия соглашения о заморозке цен.

Подорожание стало вторым с начала года. Первое, в январе, было прогнозируемым, поскольку нефтяникам разрешили поднять стоимость топлива на АЗС в пределах 1,7% для компенсации роста НДС с 18% до 20%. Летнее ускорение стало куда менее ожидаемым.

На подорожание топлива обратили внимание в правительстве. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться с информацией о росте цен на Дальнем Востоке и в Сибири.

Позже в кабинете министров пояснили, что рост цен связан с отложенной компенсацией роста НДС. Дело в том, что топливо в Сибири в январе подорожало на 0,7% вместо 1,7%.

Исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко рассказал RT, что повышение стоимости топлива в Сибири, на Дальнем Востоке и в целом по стране не нарушает условий соглашения между правительством и нефтяниками о заморозке оптовых цен. При подписании документа стороны договорились, что с февраля и в течение всего года горючее на АЗС может дорожать в пределах инфляции. По данным Росстата, потребительские цены в России с 1 января выросли на 2,4%. Стоимость бензина при этом с начала года прибавила 1,2%.

Следом за оптом

Главной причиной подорожания бензина на АЗС в первые дни лета эксперты называют резкий рост оптовой стоимости топлива.

По данным Росстата, в мае цены производителей на бензин выросли на 17,5%, что стало рекордным подорожанием с мая прошлого года. До этого (с ноября 2018-го по март 2019-го) оптовая стоимость горючего, напротив, снижалась.

Григорий Сергиенко объяснил внезапный скачок оптовых цен изменением ситуации на внешнем и внутреннем рынках.

«В первом квартале 2019 года на российском рынке был переизбыток топлива при невысоком спросе, поэтому оптовые цены на горючее не росли, а порой даже снижались. За счёт дешёвого опта розничные продавцы могли держать цены на АЗС на одном уровне и при этом получать достаточный доход», — пояснил Сергиенко.

Сергиенко добавил, что во втором квартале спокойствие на оптовом рынке сменилось резким ростом цен, который начался в последнюю декаду апреля по причине повышения мировых цен на нефть до $75 за баррель, вслед за которыми увеличилась и стоимость топлива за рубежом. В результате заметно повысилась привлекательность экспорта нефтепродуктов, произведённых российскими НПЗ, и нефтяники стали отправлять больше топлива за границу. На внутреннем рынке образовался недостаток топлива, что и вызвало повышение оптовых цен.

Росту цен на бензин также способствовало повышение спроса на топливо, считает директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков

«С наступлением тёплого сезона происходит оживление деловой активности, ускоряется реализация многих крупных проектов, что приводит к росту грузовых автоперевозок. Кроме того, активизируются владельцы личного транспорта, которые меньше ездили или вообще не использовали свой автомобиль зимой. Наконец, не стоит забывать о наступлении сезона отпусков, росте внутреннего и въездного туризма, что также приводит к повышению спроса на топливо со стороны перевозчиков», — пояснил RT Ярослав Кабаков.

При этом эксперты отмечают, что в июне ситуация на российском топливном рынке начала улучшаться. Главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов подчеркнул, что весной разница между стоимостью экспорта бензина и внутренними ценами доходила до 22 тыс. рублей за тонну. Сейчас она снизилась до 3 тыс. рублей. Эксперт утверждает, что дизельное топливо уже выгоднее поставлять на внутренний рынок, чем за рубеж.

Официальная статистика свидетельствует, что пик подорожания, возможно, уже пройден. По данным Росстата, с 10 по 17 июня средняя розничная стоимость литра бензина в России повысилась всего на две копейки — до 44,4 рубля. Дизельное топливо подорожало на одну копейку — до 46,06 рубля за литр.

Григорий Сергиенко считает, что доходность АЗС почти восстановилась до нормального уровня и позволяет работать без дальнейшего повышения стоимости топлива.

«Благодаря тому, что розничные цены в конце мая и начале июня немного выросли, а оптовые цены перестали повышаться, АЗС сейчас зарабатывает три—четыре рубля на литр, что близко к оптимальному значению в пять рублей», — подчеркнул Сергиенко.

По новой формуле

Эксперты полагают, что дополнительной защитой для оптовых цен во второй половине года станет новая формула компенсирующего механизма.

Дело в том, что государство компенсирует нефтяным компаниям недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок. С 1 января начал действовать специальный демпфирующий механизм, который позволяет нефтяникам возместить часть разницы между экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо.

Аналитики считают, что в первой половине года механизм компенсации работал не лучшим образом, поскольку в первоначальной формуле демпфера была установлена слишком высокая внутренняя цена на топливо.

«В результате в январе—феврале нефтяники не получали компенсацию, а заплатили деньги в бюджет, несмотря на меньшую прибыль при поставках на внутренний рынок. Кроме того, демпфер компенсирует лишь часть убытков (с 2020 года — 50%), а остальные потери ложатся на производителя», — пояснил Сергей Ежов.

Ежов не исключил, что новая предложенная правительством формула демпфера позволит частично исправить прежние недостатки механизма.

В марте кабмин приняло решение скорректировать параметры демпфера. Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что правительство снизит цену отсечения для бензина с 56 тыс. рублей за тонну до 51 тыс., для дизеля — с 50 тыс. до 46 тыс. рублей.

Планируется, что скорректированная формула демпфера вступит в силу с 1 июля, рассказал RT Геннадий Сергинко.

1 июля также истекает срок действия соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен, которое было подписано ещё в ноябре 2018 года и затем продлевалось в марте 2019-го. Как ранее заявил Дмитрий Козак, сейчас власти не видят оснований для его продления.

Впрочем, кабинет министров планирует и дальше контролировать цены на топливо и готовит предложения для нефтяников, рассказал вице-премьер Антон Силуанов

«Наша основная задача заключается в том, чтобы цены на рынке нефтепродуктов не менялись, были прогнозируемы и приемлемы для потребителя. Поэтому мы договорились с нефтяниками, что будем контролировать эти цены и, соответственно, настраивать механизмы. У нас есть понимание, как это делать», — цитирует ТАСС Силуанова.

Эксперты ожидают, что прекращение действия соглашения о заморозке оптовых цен не приведёт к их росту, а дальнейшая динамика на бирже будет зависеть от привлекательности экспорта.

«Если сохранится низкая разница между экспортом и внутренним рынком, то оптовым ценам ничего не угрожает. Розничные цены тем более в безопасности, их рост не превысит инфляцию даже в случае прекращения действий соглашения», — уверен Сергей Ежов.

Дело в том, что негласная договорённость правительства и нефтяников о росте цен на АЗС не выше уровня инфляции будет действовать как минимум до конца года, пояснил Геннадий Сергиенко. Эксперт полагает, что независимые АЗС также не станут сильно повышать стоимость топлива, чтобы не потерять клиентов.