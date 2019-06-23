«Навороты», от которых в автосалоне следует отказаться

Эксперты издания «Автовзляд» , рассказали, от каких опций стоит отказаться при выборе новой машины в автосалоне. Специалисты уверяют, что даже незначительная их поломка приводит к дорогостоящему ремонту.

Опытные водители не советуют приобретать машины с гибридными установками: чем проще устроен силовой агрегат, тем он надёжнее. По этой же причине автоэксперты советуют избегать автомобилей с турбированными моторами, поскольку ремонт турбин обходится недёшево, при этом сам двигатель изнашивается гораздо быстрее, чем его менее мощные аналоги.

Особое внимание при выборе нового авто стоит обратить на вид коробки передач. Вариатор и трансмиссии с двойным сцеплением — не самый лучший выбор, уверяют эксперты, поскольку их надёжность оставляет желать лучшего. Опытные водители отмечают, что некоторые вариаторы требуют капитального ремонта уже после 30-50 тысяч километров пробега. Поэтому, если покупатель нового авто задумывается об экономии, то ему стоит обратить внимание на машины с традиционной механической коробкой передач или с гидротрансформаторным «автоматом».

Для водителя, преимущественно передвигающегося на авто по городу, стоит задуматься, нужна ли ему машина с полным приводом. Эксперты заявляют, что полноприводные автомобили часто требуют дорогостоящего ремонта муфты. Поэтому при первой же возможности от авто 4ВД лучше всего отказаться, уверяют специалисты.

Наконец, чем меньше в автомобле электроники, тем меньше вероятнотсь, что она выйдет из строя, утверждают опытные водители. По их словам, в первую очередь необходимо отказываться, например, от навигационной системы. Её стоимость варьируется от 30-100 тысяч рублей, а заменяется она одним мобильным приложением.