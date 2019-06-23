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Названы автомарки с самыми преданными фанатами 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты выяснили, к каким автомобилям владельцы привязываются больше всего, сообщает «РГ».
На первой строчке рейтинга оказались владельцы автомобилей BMW — практически каждый второй из них (45%), задумываясь о следующей покупке рассматривает авто той же марки.
В случае с "Мерседесом" лишь треть владельцев машин предполагают и в дальнейшем приобретать именно эту марку (33%).
Преданность Audi выразил лишь каждый пятый (19%) автовладелец.
По мнению директора по маркетингу "Объединенной Автомобильной Корпорации — РРТ" Сергея Новосельского лояльность покупателей BMW и Mercedes-Benz объясняется ярко выраженной философией бренда.
«Клиент, покупающий автомобиль премиум-класса, приобретает не только продукт, но и сам бренд — эмоции, ценности, имидж. И маловероятно, что в дальнейшем он будет рассматривать не премиальный сегмент», — считает коммерческий директор холдинга "ТрансТехСервис" Тимур Валиуллин.
Довольно преданной оказалась аудитория и у российской марки Lada (35%). Следом идут такие массовые марки, как Renault, Kia, Hyundai и Volkswagen — почти каждый третий владелец этих автомобилей задумывается об автомобиле той же марки.
Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Audi , BMW , Kia , Lada , Volkswagen , Renault , Mercedes-Benz , Сергей Новосельский
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