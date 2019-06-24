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Как избежать угона автомобиля 

Рамблер + ещё 11 2 часа назад
Фото: ТАСС
Эксперты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобиль от возможного угона, сообщает ТАСС. Специалисты назвали семь вариантов защиты, которые следует согласовать с дилером, чтобы не лишиться гарантии на авто.
Самым эффективным способом защиты от вероятного угона, по мнению специалистов Роскачества, является нанесение на кузов машины аэрографии или наклеек. Так авто становится менее привлекательным для преступников, поскольку машина с ярким изображением бросается в глаза на дороге. Это может доставить похитителям серьёзные проблемы, поэтому зачастую они игнорируют подобные машины.
Специалисты также рекомендуют ставить противоугонную «метку» — специальный прибор, который устанавливается в авто и работает в паре с небольшим брелоком. «Метка» блокирует запуск двигателя, если водитель находится в салоне без брелока.
На третье место по надёжности защиты от автоворов специалисты поставили ПИН-коды — определённая комбинация клавиш, нажатие которых позволяет завести мотор. В случае, если последовательность нарушена, машина не сдвинется с места.
Стандартный на первый взгляд, но от того не менее эффективный способ — замок на руль. В первую очередь работает, как отпугивающий фактор, поскольку похититель возможно не захочет возиться с разблокировкой рулевого колеса, а выберет для похищения незащищённое авто.
Спутниковая сигнализация — современный подход к защите машины удобна тем, что местоположение авто можно отследить в любой точке мира, уверяют эксперты. Для этого в автомобиле устанавливается специальный передатчик сигналов, с которым работает диспетчер. Специалист в случае нестандартной ситуации может не только выяснить, где находится авто, но также заблокировать двигатель, закрыть двери и даже вызвать полицию.
Более доступным способом отследить местоположение авто считается метка GPS. О перемещениях машины владельца информируют в режиме онлайн 24 часа в сутки.
Наконец, о дополнительных средствах защиты машины от угона эксперты советуют интересоваться напрямую у производителя или дилера, поскольку у конкретной модели могут существовать уникальные «примочки». При этом аналитики для начала рекомендуют выяснить не повлияет ли установка дополнительного оборудования на гарантию, чтобы не лишить себя возможности бесплатного ремонта.
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Бортжурнал , ДТП , ИТАР-ТАСС
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