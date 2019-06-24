Ошибки водителя, приводящие к угону авто

Каждый водитель старается обезопасить свой автомобиль от угона, устанавливая сигнализацию или используя систему безопасности от производителя. Мошенники утверждают, что угнать можно любую машину, однако при ошибках владельцев сделать это становится намного проще и быстрее.

Сигнальная "иллюминация". Установив сигнализацию, не следует выводить светодиод на видном месте, а также клеить название на заднем стекле. Мошенники по свету смогут определить, какого вида сигнализация установлена и как ее сломать. Таким образом, владелец сам облегает задачу угонщикам, не задумываясь об опасности.

Помощь дилеров. Установка в дилерском центре тоже может стать проблемой. Специалисты там не проявляют индивидуального похода, устанавливая оборудование каждому одинаково и оставляя номер телефона. Именно по нему мошенники поймут, в каком центре установили сигнализацию, а также пути от ее избавления.

Водители часто ставят систему безопасности в том дилерском центре, где покупали машину. Если работник учреждения окажется не слишком добросовестным, он может легко "поделиться" ключами от авто со своими друзьями, сделав дубликаты. Большинство владельцев транспортных средств отдают связку ключей без каких-либо опасений.

Способы обезопасить авто. Чтобы обезопасить свой автомобиль, владельцу стоит не отдавать все ключи сразу при ремонте или установке оборудования в дилерском центре. Можно перед поездкой просто перевести систему безопасности в сервисный режим или вовсе отключить ее.

Носить все ключи от сигнализации и средств безопасности раздельно, в разных карманах

Механические противоугонные средства станут отличным дополнением для электронных систем

Придумать авторскую секретную кнопку или купить дополнительный иммобилайзер, лучше сразу несколько. В разы усложнит задачу мошенников еще несколько советов. Среди них:

Стоит помнить, что наиболее уязвимыми перед мошенниками остаются водители, которые рассчитывают только на страховую компанию или вовсе пренебрегают установкой средств и оборудования для безопасности авто. Некоторые угонщики под видом простых пользователей участвуют в беседах на тематических форумах, где владельцы открыто сообщают марку своих транспортных средств. Зная минимум информации, опытные мошенники смогут угнать автомобиль. Бывают ситуации, когда мошенники пытаются узнать нужную им информацию, общаясь с водителями в Сети.

Итог. Большинство водителей беспечно относится к теме безопасности своих автомобилей. Допуская ошибки, владельцы сами дают мошенникам шанс завладеть транспортными средствами. Не стоит забывать о средствах защиты, а также с осторожностью относиться к беседам с незнакомыми людьми. Простые советы станут отличным способом не лишиться имущества.